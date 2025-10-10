NÓNG: Động đất mạnh 7,5 độ ở Philippines, cảnh báo sóng thần cả nước láng giềng

(Thông tin tiếp tục được cập nhật...)

Xác nhận nạn nhân đầu tiên

Một người đã được xác nhận thiệt mạng khi bị các khối bê tông rỗng rơi trúng trong trận động đất làm rung chuyển tỉnh Davao Oriental và các khu vực lân cận thuộc đảo Mindanao sáng nay.

Ông Ednar Dayanghirang, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) cho biết nạn nhân đầu tiên được xác định tại làng miền núi Calapagan, thuộc thị trấn Lupon của tỉnh Davao Oriental, nơi một tòa nhà dân cư bị sập.

“Tôi vừa trao đổi với lãnh đạo thị trấn, và được xác nhận về trường hợp tử vong đầu tiên trong trận động đất”, ông Dayanghirang cho biết.

Động đất mạnh 7,5 độ

Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines vào sáng 10/10, Reuters dẫn nguồn cơ quan địa chấn quốc gia Phivolcs cho biết. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại nhiều quốc gia. Người dân ở các khu vực ven biển gần đó được khuyến cáo di chuyển lên vùng đất cao hơn.

Phivolcs cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại và dư chấn sau trận động đất mạnh, với tâm chấn nằm ngoài khơi thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental, vùng Mindanao.

Ban đầu, trận động đất được ghi nhận ở mức 7,6 độ, sau đó được điều chỉnh xuống 7,5 độ, với độ sâu khoảng 20 km (12 dặm).

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho biết có nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm tại các vùng bờ biển trong phạm vi 300 km (186 dặm) từ tâm chấn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết các cơ quan chức năng đang đánh giá tình hình thực tế, và các đội tìm kiếm – cứu nạn sẽ được triển khai khi điều kiện an toàn cho phép.

Cảnh báo sóng thần tại Philippines, Indonesia và Palau

Phivolcs kêu gọi người dân ở các thị trấn ven biển miền trung và miền nam Philippines ngay lập tức sơ tán lên vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu vào đất liền, vì có thể xuất hiện các đợt sóng vượt mực thủy triều bình thường hơn 1 mét.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết sóng cao từ 1 đến 3 mét so với mực thủy triều có thể xảy ra tại Philippines.

Cảnh báo sóng thần cũng được ban hành tại Indonesia, đặc biệt là các khu vực phía bắc Sulawesi và Papua, cũng như tại quốc đảo Palau, với nguy cơ sóng cao tới 1 mét.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau khi Philippines hứng chịu trận động đất mạnh 6,9 độ, khiến 72 người thiệt mạng trên đảo Cebu.