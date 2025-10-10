Nhìn lên cây, cảnh tượng nổi da gà khiến người ta bất ngờ

Nhiều người đã nổi da gà sau khi nữ diễn viên kỳ cựu Kwang Kamolchanok đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn lớn trườn vào nhà cô, nơi nó nằm thoải mái trên cây. Trong khi đó, chồng cô, Nott Nuti Khemayothin, đứng bên dưới và bình tĩnh theo dõi sự việc.

Trong clip, Nuti đứng bên dưới và chỉ vào một cái cây có một con trăn khổng lồ nằm bên trên. Kwang quay cận cảnh con trăn trên cây và nói: "Con trăn này đã mang lại may mắn cho tôi nhiều ngày nay, nhưng hôm nay tôi mới tận mắt nhìn thấy nó".

Anh nói thêm: "Con trăn này rất to và béo".

Con trăn khổng lồ được phát hiện trên cây.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, giúp con trăn được thả về tự nhiên.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận: "Con trăn đầy rồi. Chúc may mắn", "Nó to thật đấy".

Trăn gấm được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Trăn là loài không có nọc độc và không giết con mồi bằng vết cắn. Việc cắn chỉ để giữ chặt con mồi, còn công việc giết mồi được tiến hành bằng cách quấn cơ thể to lớn của trăn quanh mồi để siết chết nó.