1 trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử nhân loại có thể vừa được giải mã

Người xưa đã di chuyển những bức tượng đá moai khổng lồ trên Đảo Phục Sinh như thế nào? Đây vẫn luôn là 1 trong những bí ẩn khó hiểu nhất của lịch sử khi quá khó lý giải. Làm cách nào mà những tượng đá nặng hàng tấn như vậy có thể được đem lên hòn đảo? Phải chăng có sức mạnh của người ngoài hành tinh, phép thuật hay sức người đông đảo không thể tưởng tượng được?

Sau hàng thế kỷ tìm kiếm lời giải, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra cách mà người xưa có thể di chuyển những bức tượng đá khổng lồ này.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Binghamton và Đại học Arizona đã xác nhận rằng, những bức tượng biểu tượng moai của đảo không cần đến sức mạnh của người ngoài hành tinh, phép thuật hay sức người đông đảo để di chuyển – chỉ cần vài sợi dây và sự nhịp nhàng.

Giáo sư nhân chủng học Carl Lipo, đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết: "Khi đã bắt đầu di chuyển, việc này không hề khó khăn chút nào – mọi người chỉ cần kéo bằng một tay. Cách này tiết kiệm năng lượng và di chuyển rất nhanh. Phần khó khăn nhất là làm cho nó bắt đầu lắc lư." Những phát hiện này hoàn toàn phù hợp với truyền thống miệng của Rapa Nui, đã từ lâu tuyên bố rằng các bức tượng đã đi bộ từ nơi chúng được chạm khắc đến nơi chúng yên nghỉ cuối cùng cách đó tới 10 dặm.

Trên đảo có gần 1.000 bức tượng khổng lồ

Lipo và đồng nghiên cứu Terry Hunt đã nghiên cứu gần 1.000 bức tượng moai và phát hiện ra rằng thiết kế kỳ lạ của chúng không phải là ngẫu nhiên. Phần đế rộng, hình chữ D và phần nghiêng về phía trước của các tượng khiến chúng dễ dàng di chuyển về phía trước bằng cách lắc lư từ bên này sang bên kia – giống như một hàng dài tượng khổng lồ, nặng tới 4 tấn.

Thử nghiệm lý thuyết di chuyển

Để kiểm chứng lý thuyết của mình, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một bản sao tượng moai nặng 4.35 tấn với đặc điểm nghiêng về phía trước đặc trưng. Chỉ với 18 người và vài sợi dây, họ đã "đi bộ" với bức tượng 100 mét trong vòng 40 phút – nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kéo lê nó trên mặt đất.

Bằng chứng không dừng lại ở đó. Mạng lưới "đường moai" bí ẩn của Đảo Phục Sinh, lâu nay được cho là mang tính nghi lễ, nay trở ra có mục đích thực sự – được xây dựng cụ thể để hướng dẫn những gã khổng lồ đi bộ đến nơi đặt chúng, hay còn gọi là ahu. "Mỗi khi họ di chuyển một bức tượng, có vẻ như họ đang làm một con đường. Con đường là một phần của quá trình di chuyển tượng," Lipo giải thích. Những con đường này, rộng khoảng 4,5 mét và hơi lõm, như những dây chuyền cổ xưa – giữ ổn định các bức tượng khi chúng dần dần nhấc chân tiến về phía trước theo hình zic zắc.

Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia tin rằng các bức tượng được kéo trên những tấm ván gỗ – một giả thuyết khó hiểu đối với một hòn đảo không có cây. Mô hình "đi bộ" của Lipo không chỉ phù hợp với các nguyên tắc vật lý, mà còn phản ánh thực tế của đảo. "Điều này cho thấy người Rapa Nui vô cùng thông minh. Họ đã tìm ra điều này," Lipo nói. "Họ làm điều này theo cách phù hợp với những tài nguyên mà họ có. Vì vậy, nó thực sự vinh danh những người này, nói lên điều họ đã đạt được, và chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi từ họ về những nguyên tắc này."

Đối với những ai vẫn còn giữ lý thuyết cũ, Lipo đã đưa ra một thách thức: "Tìm kiếm bằng chứng chứng minh rằng nó không thể 'đi bộ'. Bởi vì không có gì chúng tôi thấy ở bất kỳ đâu chứng minh rằng nó không thể. Thực tế, mọi thứ chúng tôi nhìn thấy và từng nghĩ đều càng củng cố thêm luận điểm."

Có vẻ như một trong những bí ẩn lớn nhất của khảo cổ học cuối cùng cũng đang bước vào hướng đi đúng đắn. Như đã được The Post đưa tin trước đây, một bức tượng moai mới đã xuất hiện trên Đảo Phục Sinh vào năm 2023 – nghĩa đen là vậy. Bức tượng moai mới này được phát hiện trong một hố núi lửa đã khô cạn sau một đợt hạn hán khắc nghiệt làm cạn kiệt khu vực, tiết lộ hình ảnh một bức tượng cao 1,5 mét nhìn về phía bầu trời.

Hòn đảo núi lửa – cách bờ biển Chile khoảng 2.000 dặm – nổi tiếng thế giới với hơn 900 tượng moai, được người Rapa Nui chạm khắc từ khoảng năm 1.100 sau Công nguyên. Có thể sau cùng, người Rapa Nui đã di chuyển chúng bằng cách cho những bức tượng "đi bộ" thật sự.

Nguồn: NYPost