Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông nam Philippines vào sáng thứ Sáu (10/10), khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường vì mặt đất rung chuyển.

Theo USGS, trận động đất xảy ra ngoài khơi phía đông đảo Mindanao, cách thành phố lớn nhất của hòn đảo là Davao 123 km (79 dặm), ở độ sâu 58,1 km (36 dặm), vào khoảng 9:45 sáng giờ địa phương.

Ít nhất một người đã tử vong sau khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở tỉnh Davao Oriental, Dân biểu Quận 2 Cheeno Almario cho biết tại một cuộc họp báo.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Hoa Kỳ ban đầu cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần ở Philippines, Indonesia và quốc đảo Palau, nhưng mối đe dọa đã qua vào giữa trưa.

Những đoạn video và hình ảnh từ thời điểm trận động đất xảy ra cho thấy cảnh người dân trên đảo Mindanao hoảng loạn, chạy ra khỏi các tòa nhà hoặc cố gắng giữ thăng bằng khi mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội.

Người dân tháo chạy khi động đất xảy ra

Một đoạn video từ một khu chợ ở Davao cho thấy mặt đất rung chuyển, người dân la hét và tìm chỗ ẩn nấp. Tại thành phố Davao, lính cứu hỏa được ghi hình đang ngồi xổm trên mặt đất bên ngoài đồn, trong khi còi báo động hú inh ỏi.

Jaymar Seso nói với CNN rằng anh đang ở bên ngoài Trung tâm Y tế Khu vực Davao thì đột nhiên mặt đất rung chuyển và việc đi lại trở nên khó khăn.

“Tất cả mọi người trong tòa nhà đều chạy ra ngoài la hét ầm ĩ,” anh kể. “Sau khi cơn bão lắng xuống, bạn có thể thấy rõ nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.”

Jun Saavedra, một viên chức giảm nhẹ thiên tai của Thống đốc Generoso tại Davao Oriental, cho biết ông đang lái xe khi trận động đất xảy ra.

"Tôi thấy đường dây điện rung lắc dữ dội. Mọi người chạy ra khỏi nhà và các tòa nhà khi mặt đất rung chuyển và điện bị mất", Saavedra nói với hãng thông tấn Associated Press. "Chúng tôi đã từng trải qua động đất, nhưng đây là trận động đất mạnh nhất."





Các video ghi lại trận động đất được chia sẻ

Sáng thứ sáu, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết chính quyền đang đánh giá tình hình trên thực địa và đang chuẩn bị các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

Marcos cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội: "Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo rằng sự trợ giúp sẽ đến được với tất cả những người cần nó".

Sinh viên tại Cao đẳng Bang Davao De Oro được sơ tán đến nơi an toàn sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở một số khu vực thuộc Vùng Davao, tại Davao, Philippines, vào ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Đất nước này vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi đảo Cebu ở miền trung cách đây chưa đầy hai tuần.