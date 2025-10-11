Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông

Theo thông tin đăng tải trên South China Morning Post, ngày 24/9, tài khoản mạng xã hội chính thức của một viện dưỡng lão ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đăng tải 1 clip gây xôn xao dư luận. Trong đoạn video, một phụ nữ mặc váy đen ngắn, tất cao, nhảy múa gợi cảm trước một cụ ông đang ngồi ghế. Chú thích đi kèm video có nội dung: “Giám đốc của chúng tôi đang làm mọi cách để các cụ chịu uống thuốc”.

Trong khi người phụ nữ nhảy múa, một nhân viên khác mặc đồng phục màu xanh tiến đến gần cụ ông để cho ông uống thuốc.

Theo hồ sơ trên website của viện dưỡng lão, cơ sở này tự nhận là “một viện dưỡng lão vui vẻ, do một giám đốc trẻ thuộc thế hệ 9x điều hành, với sứ mệnh mang lại hạnh phúc cho người cao tuổi, nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già”.

Video của viện dưỡng lão ngay lập tức gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Cư dân mạng cho rằng viện dưỡng lão này coi trọng lượt like, share, lượt xem hơn việc chăm sóc cho người cao tuổi, họ mượn danh người cao tuổi để kiếm lợi nhuận.

Một người bình luận: “Các viện dưỡng lão khác có tình trạng như thế này không? Đổi mới là tốt, nhưng phải có giới hạn”.

Một người khác nói thêm: “Đây rõ ràng là hành vi không hợp chuẩn mực”.

Người bình luận khác viết: “Họ đang nhảy để khuyến khích cụ ông uống thuốc ư? Không thể tin được”.

Video nhân viên viện dưỡng lão nhảy gợi cảm trước mặt một cụ ông gây phẫn nộ. (Ảnh: SCMP)

Ngay sau đó, vào ngày 25/9, giám đốc viện dưỡng lão chia sẻ với tờ Nanguo Metropolis Daily rằng người phụ nữ trong video là người chịu trách nhiệm chăm sóc người già tại cơ sở này.

Vị giám đốc cũng thừa nhận rằng video này "không phù hợp", ông cũng cho biết sẽ nhắc nhở các nhân viên tại viện dưỡng lão phải cẩn trọng hơn trong tương lai.

Ông cũng nói thêm rằng nhân viên nhảy múa trong video không phải vũ công chuyên nghiệp và viện dưỡng lão vẫn thường tổ chức các hoạt động giải trí truyền thống khác cho người cao tuổi chẳng hạn như hát và chơi bài.

Một nhân viên khác của viện dưỡng lão sau đó đã giải thích rằng những video nhảy nói trên nhằm mục đích phá vỡ các định kiến viện dưỡng lão là nơi buồn tẻ, thiếu sức sống.

“Chúng tôi muốn chứng minh rằng đây không phải là một nơi vô hồn, buồn chán. Viện dưỡng lão cũng có thể sôi động và người cao tuổi cũng có thể cười vui. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi hiểu rằng cách tiếp cận này có lợi mà cũng có hại”, nhân viên này cho biết.

Mặc dù vậy, viện dưỡng lão vẫn nhận về vô số phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng. Tài khoản mạng xã hội của viện dưỡng lão sau đó đã xóa hơn 100 video liên quan.

Cơ quan phụ trách dịch vụ người cao tuổi thuộc Cục Dân chính thành phố An Dương cho biết đang xác minh vụ việc và sẽ công bố kết quả sớm.