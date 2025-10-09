Viện dưỡng lão Trung Quốc để nhân viên mặc váy ngắn "múa gợi cảm"

Hình ảnh nữ nhân viên mặc váy ngắn, nhảy gợi cảm trước mặt người cao tuổi tại một viện dưỡng lão Trung Quốc. (Ảnh: Handout/South China Morning Post)

Sự việc xảy ra tại một viện dưỡng lão ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Ngày 24/9, tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ sở này đăng đoạn video quay cảnh một phụ nữ mặc váy ngắn, tất cao, nhảy múa trước một cụ ông đang ngồi ghế. Chú thích đi kèm viết: “Giám đốc của chúng tôi làm mọi cách để các cụ chịu uống thuốc.”

Theo báo Nanguo Metropolis Daily , người phụ nữ trong video là nhân viên chăm sóc tại viện. Giám đốc cơ sở thừa nhận nội dung “không phù hợp” và cho biết sẽ nhắc nhở nhân viên cẩn trọng hơn. Ông nói thêm rằng nhân viên này không phải vũ công chuyên nghiệp và viện thường tổ chức các hoạt động giải trí truyền thống cho người cao tuổi như hát và chơi bài.

Một nhân viên khác giải thích rằng video được thực hiện “nhằm thay đổi định kiến rằng viện dưỡng lão là nơi buồn tẻ, thiếu sức sống”. Tuy nhiên, sau phản ứng gay gắt của dư luận, viện đã xóa hơn 100 video liên quan.

Cơ quan phụ trách dịch vụ người cao tuổi thuộc Cục Dân chính thành phố An Dương cho biết đang xác minh vụ việc và sẽ công bố kết quả sớm.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2024, nước này có hơn 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 22% dân số.

Trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc cho rằng viện dưỡng lão đã “đánh đổi phẩm giá người già để câu tương tác”.

Một người bình luận: “Các viện dưỡng lão giờ cạnh tranh bằng cách này sao? Sáng tạo cũng phải có giới hạn”. Người khác viết: “ Họ nhảy để khuyến khích uống thuốc hay để dụ các cụ mở ví?”

(Nguồn: South China Morning Post)