Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời

Một người cha đã bị giam giữ một cách gây tranh cãi sau khi buộc người đàn ông lạm dụng cô con gái nhỏ của mình phải tự đào mộ trong một khu rừng ở Nga.

Vyacheslav Matrosov đã tự mình thực thi công lý vào tháng 8 năm 2020 sau khi anh phát hiện ra những thước phim kinh hoàng về việc cô con gái 6 tuổi của mình bị người bạn cũ là Oleg Sviridov cưỡng ép. Người cha 38 tuổi đã đối chất với Sviridov sau khi tìm thấy các video có nội dung nghiêm trọng trên điện thoại của Sviridov, trong đó cũng ghi lại âm thanh những lời cầu xin tuyệt vọng của con gái mình.

Vợ của Matrosov, Natalya, trước đó kể lại rằng cô đã tìm thấy hai người đàn ông đang đánh nhau tại nhà riêng ở làng Pribrezhnoye và mô tả chồng mình lúc đó là "hoảng loạn".

"Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế," cô nói với tờ The Sun. "Anh ấy mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại để giải thích cho tôi. Với đôi tay run rẩy, anh ấy lấy điện thoại của Oleg ra và cho tôi xem một đoạn video. Bạn không thể tưởng tượng được những gì tôi đã trải qua khi xem nó. Tôi thấy kinh khủng, chóng mặt và buồn nôn."

Natalya nói rằng cô "không thể tin vào mắt mình" trong khi chồng cô "bắt đầu khóc". Cô nói thêm: "Anh ấy cứ lặp đi lặp lại: 'Hắn là bạn thân nhất của tôi, tôi đã tin tưởng giao con mình cho hắn, tôi tin tưởng hắn như chính bản thân mình'."

Sau đó, Matrosov đã dẫn Sviridov đến một khu rừng hẻo lánh ở Nga, nơi anh ta được cho là đã buộc người bạn cũ phải tự đào mộ. Theo The Sun, người cha sau đó đã đâm Sviridov, nhưng các báo cáo khác lại tuyên bố rằng Matrosov đã thuyết phục người đàn ông 32 tuổi này tự kết liễu đời mình.

Vài ngày sau, thi thể của Sviridov được tìm thấy trong chiếc mộ tạm bợ.

Matrosov cuối cùng đã khai nhận sự việc với cảnh sát vài tuần sau đó, và người cha từng là công nhân nhà máy động cơ tên lửa này ban đầu phải đối mặt với cáo buộc giết người và có thể phải ngồi tù tới 15 năm.

Tuy nhiên, các điều tra viên đã phán quyết rằng các vết thương chí mạng của Sviridov là "tự gây ra". Thay vào đó, Matrosov bị truy tố vì tội "kích động người khác tự sát hoặc cố gắng tự sát bằng các lời đe dọa hoặc lạm dụng". Tội danh này được cho là có mức án tối đa là 6 năm tù, mặc dù các hình phạt không giam giữ cũng thường được áp dụng trong những trường hợp này.

Năm 2022, Matrosov bị Tòa án Krasnoglinsky ở Samara tuyên phạm tội kích động Sviridov tự sát và bị kết án 18 tháng tù giam.

Người cha này đã lấy lại tự do sau khi ngồi tù một năm và ăn mừng sự trở về với cuộc sống bình thường bằng cách chia sẻ một bức ảnh chụp cùng vợ Natalya với dòng chú thích: "Về nhà. Yêu rất nhiều."

Người dân địa phương ở làng Pribrezhnoye thậm chí còn giúp quyên góp tiền để trả phí pháp lý cho anh. Ngoài ra, một kiến nghị yêu cầu anh được trắng án đã thu được một con số khổng lồ là 2.500 chữ ký.

