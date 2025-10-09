Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 9-10 đã công bố giải Nobel Văn chương 2025 thuộc về nhà văn Hungary László Krasznahorkai vì những tác phẩm "hấp dẫn và giàu tầm nhìn giữa nỗi kinh hoàng tận thế, tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".

Nhà văn người Hungary László Krasznahorkai. Ảnh: Facebook

Theo trang Nobel Prize, ông László Krasznahorkai là nhà văn sử thi tài ba theo truyền thống Trung Âu (từ Kafka đến Thomas Bernhard), với phong cách phi lý và miêu tả kỳ quặc, hỗn loạn. Ông còn nhiều tài năng hơn khi hướng về phương Đông bằng giọng văn suy tư sâu sắc, tinh tế.

Tác giả László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula ở Đông Nam Hungary, gần biên giới Romania.

Một vùng nông thôn hẻo lánh tương tự chính là bối cảnh của tiểu thuyết đầu tay của ông Krasznahorkai - "Sátántangó", xuất bản năm 1985 (Satantango, 2012), tác phẩm gây chấn động văn học Hungary và đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của ông.

Ông Krasznahorkai đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Quốc tế Man Booker năm 2015.

Theo AP, mỗi giải thưởng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD) và người chiến thắng cũng sẽ nhận được huy chương vàng và bằng chứng nhận.

Năm ngoái, nữ văn sĩ Han Kang được Ủy ban Nobel Văn chương tại Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi là "nhà cải cách trong văn xuôi đương đại".

Tại lễ công bố giải Nobel Văn chương năm 2024, Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết nữ nhà văn Han Kang đã được vinh danh "vì những áng văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt khi đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người".

Trước đó, giải Nobel Hóa học 2025 hôm 8-10 được trao cho ba nhà khoa học Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar M. Yaghi với nghiên cứu phát triển cấu trúc phân tử mới, có thể ứng dụng trong lưu trữ năng lượng, xử lý môi trường.

Mùa giải Nobel danh giá năm nay bắt đầu từ ngày 6-10, khởi đầu với Giải Nobel Y sinh do Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) công bố. Các giải thưởng tiếp theo là Giải Nobel Vật lý (7-10), Nobel Hóa học (8-10), Nobel Văn chương (9-10), Nobel Hòa bình (10-10) và Nobel Kinh tế (13-10).