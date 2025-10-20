Cặp đôi "bao trọn" 88 màn hình ở sân bay để phát hình thiệp cưới trong 8 ngày

Theo đó, từ khu vực làm thủ tục, băng chuyền hành lý cho đến những màn hình lớn trong sảnh chờ, tổng cộng 88 màn hình cùng lúc hiển thị lời mời dự tiệc cưới, khiến nhiều người đi qua không khỏi bất ngờ. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội với những bình luận hài hước: “Là mời toàn bộ hành khách đến uống rượu mừng sao?”

Ngày 19/10, cô dâu Hoàng - nhân vật chính trong đoạn clip viral - đã chia sẻ về ý tưởng “lãng mạn và táo bạo” này. Theo lời cô, đám cưới của cô và chồng đã diễn ra hôm 3/10. Việc “phát thiệp cưới” tại sân bay là kế hoạch mà cả hai cùng nghĩ ra.

“Tôi là người Hải Nam, còn anh ấy quê ở Quảng Đông. Ngày cưới, họ hàng hai bên đều bay đến Hải Khẩu, và sân bay Mỹ Lan chính là điểm đầu tiên mọi người đặt chân tới. Chúng tôi muốn khi người thân vừa đến nơi đã thấy tin vui, và có thể chụp ảnh lưu niệm dưới màn hình chúc phúc,” cô Hoàng nói.

Cô dâu tiết lộ thêm, họ là cặp đôi đầu tiên mà sân bay Mỹ Lan nhận lời phát sóng thiệp cưới. “Phía sân bay nói rằng đây là lần đầu họ nhận hợp đồng kiểu này, nên đã hỗ trợ rất nhiệt tình” cô kể.

Do là “khách hàng tiên phong”, cặp đôi còn được ưu đãi gói giá đặc biệt, và sau khi hoàn tất thủ tục xét duyệt, “thiệp cưới điện tử” đã được phát trên 88 màn hình suốt 8 ngày liền.

Vì lời mời được phát công khai tại nơi đông người, đôi tân lang tân nương còn dành riêng hai bàn tiệc trong lễ cưới để đón tiếp những vị khách “không quen biết” nhưng có lòng đến chung vui.

“Nhà hàng cưới của chúng tôi cách trung tâm khá xa. Nếu có ai chịu khó đến tận nơi chỉ vì thấy thiệp mời ở sân bay, thì chắc chắn họ thật sự muốn chúc phúc. Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón, tiền mừng nhiều hay ít không quan trọng,” cô Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, cuối cùng không có vị khách lạ nào xuất hiện trong buổi tiệc.

Sự việc sau đó trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Nhiều người gửi lời chúc, nhưng cũng không ít bình luận mỉa mai cho rằng cặp đôi “quá phô trương”, thậm chí có người đùa rằng: “Giờ rầm rộ thế này, sau này ly hôn thì biết giấu mặt vào đâu?”

Trước ý kiến trái chiều, cô dâu Hoàng khẳng định mình không hối hận: “Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người, đâu nhất thiết phải làm trong im lặng. Bây giờ nhiều người bi quan về hôn nhân, nhưng nếu đã chọn nhau, nghĩa là đã tin tưởng và yêu thật lòng. Hạnh phúc đáng được chia sẻ, có gì sai đâu?”

Nguồn: 163.com