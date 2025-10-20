Loại virus khiến Trung Quốc phải kích hoạt kiểm soát dịch như thời Covid-19 đã xuất hiện ở quốc gia khác

Mới đây, Sở Y tế bang New York (Mỹ) xác nhận, virus Chikungunya vốn đang lây lan ở Trung Quốc và các nơi khác đã được phát hiện ở một người sống tại quận Nassau trên đảo Long Island. Đây là trường hợp nhiễm virus Chikungunya đầu tiên được báo cáo tại Mỹ trong 6 năm qua.

"Trung tâm Wadsworth đã xác nhận kết quả xét nghiệm này, đây là trường hợp đầu tiên được biết đến mắc bệnh chikungunya lây nhiễm tại địa phương ở bang New York. Với nhiệt độ ban đêm lạnh hơn nhiều, nguy cơ hiện tại ở New York là rất thấp", tiến sĩ James McDonald, Ủy viên y tế bang, thông tin. "Chúng tôi kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị muỗi đốt".

Bang New York vừa ghi nhận ca chikungunya lây nhiễm tại chỗ đầu tiên trên đảo Long Island – cũng là ca đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 2019 - Ảnh: Forbes

Trong một tuyên bố riêng, Sở Y tế quận Nassau cho biết người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Chikungunya vào tháng 8 sau khi đi du lịch ra khỏi khu vực sinh sống, nhưng không phải ra khỏi nước Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác người này đã nhiễm virus Chikungunya như thế nào.

Theo giới chức y tế địa phương, người này có khả năng bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Tuy nhiên, họ cũng cho biết virus Chikungunya chưa được phát hiện trong các ổ muỗi tại đây và không có bằng chứng nào cho thấy sự lây truyền đang diễn ra.

Loài muỗi mang virus Chikungunya hiện diện ở một số khu vực thuộc vùng đô thị của thành phố New York - bao gồm cả vùng ngoại ô Long Island. Bệnh không thể lây trực tiếp từ người sang người. Do muỗi ít hoạt động hơn trong thời tiết mát mẻ của mùa thu nên nguy cơ lây truyền hiện tại là rất thấp - Ủy viên Y tế bang New York, James McDonald, thông tin.

Virus Chikungunya từng càn quét tại Trung Quốc khiến 7.000 người nhiễm bệnh

Theo Sở Y tế bang, bệnh sốt xuất huyết Chikungunya chủ yếu được báo cáo ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các triệu chứng bao gồm sốt và đau khớp, đau đầu, đau cơ, sưng khớp và phát ban.

Căn bệnh này hiếm khi gây tử vong và hầu hết bệnh nhân đều hồi phục trong vòng 1 tuần. Trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao và tiểu đường có nguy cơ cao hơn.

Mỹ và các vùng thuộc bang New York chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Chikungunya nào trong nước kể từ năm 2019.

Các quan chức y tế bang New York cho biết bang này đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm virus bệnh do muỗi truyền khác trong năm nay, mặc dù tất cả đều liên quan đến việc đi lại quốc tế đến các khu vực mà virus lưu hành.

Muỗi Aedes albopictus là vật truyền bệnh chikungunya - Ảnh: Freepik

Muỗi địa phương có thể truyền các loại virus nguy hiểm khác - chẳng hạn như virus Tây sông Nile, virus viêm não ngựa miền Đông và virus Jamestown Canyon.

Các viên chức y tế khuyến cáo tất cả người dân New York nên thực hiện biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ bị muỗi đốt bằng cách sử dụng thuốc chống côn trùng đã đăng ký với EPA, mặc áo dài tay, quần dài và đi tất khi ra ngoài trời khi có thể.

Đầu tháng 8, bệnh chikungunya lan rộng tại Trung Quốc đến mức quốc gia này phải kích hoạt loạt biện pháp kiểm soát dịch mạnh tay từng được sử dụng trong giai đoạn Covid-19. Theo đó, người dân phải báo cáo lý do mua thuốc sốt, phát ban cho nhà thuốc, xét nghiệm diện rộng, khai báo lịch sử di chuyển, khử khuẩn cộng đồng và phát động chiến dịch diệt muỗi kéo dài 7 ngày.

Tâm điểm của đợt dịch tại Trung Quốc là thành phố Phật Sơn, nơi ghi nhận số ca bệnh tăng cao bất thường trong mùa hè, lên đến hơn 7.000 ca bệnh.