Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn

Bức gouache nhỏ mang tên “Still Life with Guitar” (Tĩnh vật với đàn guitar) được Picasso thực hiện năm 1919, có kích thước chỉ 12,7 x 9,8 cm, dự kiến được trưng bày từ ngày 9/10 tại CajaGranada Cultural Center, thành phố Granada, Tây Ban Nha.

Tác phẩm thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân và được bảo hiểm với giá trị ước tính khoảng 700.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng), theo xác nhận từ Quỹ CajaGranada, đơn vị sở hữu trung tâm văn hóa.

Theo thông báo từ Quỹ CajaGranada, vào thứ Sáu trước ngày khai mạc triển lãm, một chiếc xe tải của công ty vận chuyển đã tới trung tâm để giao các tác phẩm từ Madrid. Tất cả các tác phẩm được di chuyển liền mạch từ xe tải vào thang máy hàng, với tất cả nhân viên vận chuyển đi cùng một lượt từ tầng B1 lên tầng 1.

Sau đó, các tác phẩm được chuyển từ thang máy đến phòng triển lãm dưới sự giám sát bằng camera. Khi kiểm tra nguồn gốc từng kiện hàng, người quản lý triển lãm và công ty vận chuyển đã đồng ý ký nhận hàng, trước khi mở gói và kiểm tra tác phẩm vào thứ Hai tiếp theo.

Hiện cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi bức tranh vẫn chưa được tìm thấy. Sự việc một lần nữa gợi nhắc đến những vụ án trộm tranh nổi tiếng, khiến giới nghệ thuật lo ngại về bảo mật và vận chuyển các tác phẩm giá trị cao.