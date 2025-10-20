Bão Fengshen gây thiệt hại nặng nề tại Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng

Bão Fengshen ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung của Philippines (Ảnh: Philstar)

Hiện bão Fengshen duy trì sức gió mạnh lên tới 65 km/h, giật tới 80 km/h. Dự báo, bão Fengshen tiếp tục di chuyển trên Biển Đông và hướng về phía Việt Nam.

Cơn bão nhiệt đới Fengshen đã quét qua các vùng miền Bắc và miền Trung Philippines vào sáng 19/10. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do bão Fengshen (tên địa phương là Ramil) gây ra, khi mưa lớn nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung Philippines. Giới chức nước này cảnh báo nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại nhiều địa phương do mưa lớn kéo dài.

Khoảng 47.000 người phải sơ tán. Cơ quan ứng phó thiên tai Philippines cho biết đến ngày 20/10, gần 14.000 người sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà do tình trạng ngập lụt và các nguy cơ khác còn hiện hữu.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Một người đã tử vong do đuối nước tại thành phố Roxas, tỉnh Capiz ở miền Trung Philippines - nơi triều cường khiến nhiều làng mạc bị ngập nặng. Tại thị trấn Pitogo, tỉnh Quezon ở miền Đông, 5 người - trong đó có 2 trẻ em - đã thiệt mạng khi đang ngủ do bị một cây cọ lớn đổ sập xuống nhà.

Lũ lụt do bão Fengshen đã ảnh hưởng đến 48 khu vực thuộc 4 vùng Trung Luzon, Mimarropa, Tây Visayas và Đông Visayas. Một số thành phố đã ban bố tình trạng thiên tai. Bão Fengshen cũng làm gián đoạn hạ tầng giao thông, với 12 đoạn đường bộ và 10 cây cầu bị hư hại. Trong đó, khoảng 77% vẫn chưa thể lưu thông, phần còn lại chỉ mở được một làn xe. Trên biển, 60 tàu đã bị ảnh hưởng, khiến hơn 4.100 hành khách bị mắc kẹt.

Tại tỉnh Capiz - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, với lượng mưa trong ngày 18/10 gần bằng mức trung bình của cả tháng. Hàng trăm người đi làm bị mắc kẹt do nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến các phương tiện công cộng và tư nhân không thể di chuyển.

Các lớp học ở tất cả các cấp học đã bị tạm dừng từ ngày 20 - 22/10, trong khi chính quyền tiếp tục theo dõi mực nước sông và kênh rạch. Người dân được khuyến cáo không băng qua các tuyến đường ngập nước và sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết.

(Ảnh: Rappler)

Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 18 tấn công Philippines trong năm nay, trong bối cảnh các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này vẫn đang khắc phục hậu quả của các trận động đất gần đây. Các trận động đất mới đây đã khiến hơn 80 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa và trên 134.000 ngôi nhà bị hư hại chỉ riêng tại tỉnh Cebu.

Công tác cứu trợ và cứu nạn đang được triển khai khẩn trương. Hàng cứu trợ đã được phân phối tại các trung tâm sơ tán, trong khi các đội tìm kiếm - cứu hộ túc trực 24/24 để ứng phó nếu tình hình xấu đi. Chính phủ Philippines đã giải ngân 2,08 triệu Peso hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Fengshen đã ra khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines vào sáng 20/10. Hiện bão duy trì sức gió 65 km/h, giật tới 80 km/h, di chuyển xa dần đất liền nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến thời tiết tại một số vùng ven biển.

