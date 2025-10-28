Đoạn clip chia sẻ trên Newsflare cho thấy con rắn khổng lồ với cái bụng phình to đang vật lộn để di chuyển trong một đồn điền cao su ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan.

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Ngay lập tức người dân gọi đội cứu hộ đã đến để bắt con trăn khủng dài khoảng 4m với cái bụng to khổng lồ nặng khoảng 40kg.

Một con trăn được tìm thấy nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt một con lợn rừng ở Thái Lan.

Ban đầu người dân cho rằng con trăn khủng này tấn công vật nuôi trong dân nhưng sau khi kiểm tra thì không ai trong làng bị mất vật nuôi. Do đó người dân khẳng định con trăn này đã nuốt con lợn rừng.

Sau đó, đội cứu hộ đã đưa con trăn về môi trường sống tự nhiên của nó.

Trăn gấm được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.