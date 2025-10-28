Con trâu khổng lồ được trả 30 tỷ đồng, chủ nhân "kiêu" không bán

Con trâu khủng có tên Golu-2 sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Panipat, Haryana (Ấn Độ), thuộc sở hữu của người nông dân Narendra Singh. Con trâu này nặng khoảng 15 tạ, ăn khoảng 30 kg thức ăn xanh và khô mỗi ngày. Ngoài ra, nó còn ăn khoảng 7,5 kg hỗn hợp làm từ lúa mì. Golu-2 cũng tiêu thụ ít nhất 10 lít sữa mỗi ngày.

Cận cảnh con trâu được trả giá 30 tỷ đồng.

Một chuyên gia thú y cao cấp chia sẻ với báo chí rằng, mỗi năm, Golu-2 sản xuất ra một lượng tinh dịch khổng lồ đủ để thụ tinh cho hơn 10.000 con trâu, trong khi một con trâu đực bình thường khó có thể thụ tinh cho 1.000 con trâu trong một năm.

Mỗi tháng, con trâu này kiếm được khoảng 10-12 lakh Rs (302 - 363 triệu đồng) từ việc bán tinh dịch, trong đó khoảng 3 lakh Rs (90 triệu đồng) được chi cho chế độ ăn uống và chăm sóc của nó. Naveen Singh - chủ nhân của con trâu cho biết - Golu-2 sẽ có thể kiếm được tiền trong 12 năm nữa.

Ông Singh nói với giới truyền thông địa phương rằng ông đã nuôi Golu-2 như con của mình chứ không phải như một con vật. Ông cho biết, vài năm trước, tại một hội chợ nông nghiệp được tổ chức ở Panipat, một người mua đã sẵn sàng mua con trâu của ông với giá 10 crore rupee (30 tỷ đồng) nhưng ông đã không bán. Ông cũng nói rằng một người nông dân từ Haryana đã sẵn sàng trao 20 mẫu Anh đất để đổi lấy Golu-2, nhưng Singh đã từ chối.

Con trâu nổi tiếng này không sử dụng ao mà là một hồ bơi đặc biệt để tắm. Naveen Singh đã tạo ra một hồ bơi lớn trong trang trại của mình cho Golu-2, nơi nó tắm hằng ngày trong ít nhất 2 giờ. Khoảng 3kg dầu mù tạt được sử dụng hằng ngày để massage cho nó.

Theo Krishijagran, Golu-2 - chú trâu giống Murrah - từng là tâm điểm chú ý tại hội chợ nông nghiệp kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Morena, Madhya Pradesh năm 2022. Hàng nghìn người từ nhiều nơi khác nhau đã đến để tận mắt chứng kiến chú trâu này.

Trâu Murrah là giống trâu nước chủ yếu được nuôi để lấy sữa. Giống trâu này thường được tìm thấy ở Haryana và Punjab. Chúng có khả năng kháng bệnh và dễ thích nghi với các điều kiện khí hậu khác của Ấn Độ.

Cũng tại Ấn Độ, từng có một con trâu được trả 9 tỷ đồng, chủ nhân quyết không bán. Theo Ndtv, chú trâu có tên Singham. Singham nổi bật với vóc dáng vạm vỡ và cặp sừng tròn nhỏ nhắn. Chú trâu này dài hơn 3 mét, cao 1,6 mét.

Chất lượng giống đặc biệt của Singham khiến tinh dịch của nó được săn đón và có nhu cầu cao trên khắp cả nước. Mỗi giọt tinh dịch của Singham là 2.400 rupee (721.000 đồng). Chủ nhân cho biết, lượng tinh dịch Singham bán ra có giá trị hơn 1 crore rupee (khoảng 3 tỷ đồng).

Điều đáng nói, Singham không phải là một con trâu bình thường, chỉ ăn cỏ và thức ăn chăn nuôi thông thường. Theo tiết lộ của chủ nhân, trâu Singham có chế độ ăn đặc biệt để duy trì vóc dáng. Giá của trâu giống Murrah phụ thuộc vào chất lượng, dao động từ 50.000 Rupee đến 20 crore rs (15 triệu đồng-60 tỷ đồng) cho một con.

Hội chợ chăn nuôi tại làng Beri, Sikar khai mạc vào ngày 8/9 và kết thúc vào ngày 13/9. Những người chăn nuôi và thương lái từ khắp bang đã tụ họp tại hội chợ để mua bán các loại gia súc đặc biệt.