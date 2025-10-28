Siêu bão mạnh nhất thế giới 2025 vừa đổ bộ đã gây thương vong, dự báo những kịch bản chưa từng có tiền lệ

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ sáng 28/10, cơn bão Melissa đã đạt đến cường độ khủng khiếp. Đây là cơn bão cấp 5 với sức gió duy trì 280 km/h, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường trong những giờ tới.

Với sức mạnh này, Melissa đã được coi là Siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2025 và là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại lưu vực Đại Tây Dương dựa trên tốc độ gió tối đa.

Trong nhiều ngày, người dân Jamaica đã chờ đợi và chuẩn bị ứng phó cơn bão Melissa khi hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão lớn này đang mạnh lên và từ từ đổ bộ vào hòn đảo.

Hiện tại, người dân đảo đang bắt đầu cảm nhận được sức tàn phá của cơn bão được dự đoán là mạnh nhất từng đổ bộ vào Jamaica. Một số người đã thiệt mạng ở những nơi khác tại vùng Caribe và ít nhất 3 người đã tử vong ở Jamaica khi cơn bão chỉ vừa mới đổ bộ.

Hình ảnh bên trong mắt bão

Sáng 28/10, những cơn gió mạnh liên tục với tốc độ lên tới 270 km/h (168 dặm/h) đã bắt đầu tấn công bờ biển Jamaica.

Người ta lo ngại rằng lượng mưa lên tới 102 cm có thể đổ xuống Jamaica chỉ trong vài giờ, dẫn đến lũ quét, sông tràn bờ và lở đất.

Trong những giờ cuối cùng trước khi cơn bão ập đến, chính phủ Jamaica đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc tại một số khu vực, bao gồm cả thị trấn ven biển Port Royal.

Hàng ngàn cư dân đã trú ẩn tại các hầm trú bão của chính phủ nhưng một số người tỏ ra không muốn rời bỏ nhà cửa.

Cơn bão di chuyển chậm này có sức tàn phá khủng khiếp đến mức những cộng đồng xa xôi hơn có nguy cơ thực sự bị cô lập hoàn toàn.

Cây đổ trên phố

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đạp xe trên phố ở Kingston vào ban đêm

Sân bay đã bị đóng cửa và các cơ quan viện trợ quốc tế như Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc hiện đang phối hợp với chính phủ Jamaica – chính phủ cho biết họ có ngân sách ứng phó khẩn cấp là 33 triệu USD.

Mặc dù dự kiến sẽ có thiệt hại trên diện rộng về cơ sở hạ tầng, chính quyền hòn đảo hiện chỉ hy vọng họ đã làm đủ - và đủ người đã chú ý đến các cảnh báo chính thức - để tránh thêm bất kỳ mất mát nào về người.

Ứng phó trước những đợt lũ lụt kinh hoàng

Người ta tập trung nhiều vào sức gió dữ dội của Melissa vì tác động của cơn bão lên mặt nước có thể còn thảm khốc hơn.

Lũ lụt và sóng lớn gây thiệt hại, đe dọa tính mạng sẽ đi kèm với Melissa, đặc biệt là ở Jamaica. Ngay cả khi sức gió của cơn bão yếu đi, nước vẫn không ngừng dâng cao.

Dự kiến Melissa sẽ trút xuống vùng Bắc Caribe hàng chục mét mưa. Jamaica sẽ phải chịu đựng tình trạng tồi tệ nhất, với lượng mưa dự kiến từ 50 đến 75 cm, và tổng lượng mưa cục bộ lên tới hơn 100 cm ở vùng núi phía đông. Lượng mưa lớn như vậy đồng nghĩa với lũ quét và lở đất đe dọa tính mạng.

Lượng mưa ở miền Nam Haiti có thể lên tới 30 cm, và một số vùng ở miền Đông Cuba có thể có lượng mưa lên tới 60 cm, đủ để gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Ngoài ra, sức gió mạnh từ cơn bão Melissa sẽ gây ra hiện tượng sóng biển dâng cao tới 4 mét dọc theo bờ biển phía nam Jamaica vào sáng sớm thứ Ba, lượng nước có thể tràn sâu vào đất liền và cô lập toàn bộ cộng đồng.

Sóng lớn ập vào khu vực bến cảng Kingston khi cơn bão Melissa tiến gần đến Jamaica

“Không ai ở Jamaica từng trải qua điều gì tương tự”

Nhà khí tượng học và chuyên gia săn bão Matthew Cappucci nói với BBC rằng Melissa, một cơn bão cấp 5, sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Jamaica kể từ khi có số liệu thống kê.

Ông cho biết, có một cơn bão tên là Gilbert vào năm 1981 đã giết chết 49 người ở Jamaica và đó là cơn bão cấp 3 khi đổ bộ vào đất liền.

Melissa "có thể có sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần", vì sức mạnh của bão không tăng theo đường thẳng mà tăng theo cấp số nhân.

"Không ai ở Jamaica từng trải qua điều gì tương tự như những gì họ sắp phải trải qua", Cappucci nói.

Ông nói thêm rằng mặc dù bão cấp 5 vẫn xảy ra, nhưng chúng có xu hướng không đổ bộ vào đất liền.

"Rất hiếm khi có một cơn bão cấp độ 5 có sức ảnh hưởng lớn đến bất kỳ nơi nào trên Trái Đất."

Thủ tướng Jamaica, Andrew Holness, đã ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở các khu vực trũng thấp khi hòn đảo chuẩn bị đón cơn bão Melissa đổ bộ.

Lệnh ở nhà cũng được áp dụng trên toàn quốc và tất cả các trường công lập đều đã chuyển sang học trực tuyến.

Hai sân bay quốc tế, Sân bay quốc tế Norman Manley ở Kingston và Sân bay quốc tế Sangster ở Montego Bay, cũng đã đóng cửa, tạm dừng mọi hoạt động trong suốt cuối tuần.

Nguồn: BBC, CNN