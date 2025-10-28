Mỗi ngày thêm 1 tỷ phú, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thực sự ảm đạm?

Danh sách người giàu Trung Quốc mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun ghi nhận con số kỷ lục 1.434 cá nhân, mỗi người sở hữu khối tài sản ròng tối thiểu trị giá 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 702 triệu USD). Con số này tăng 340 người, tức 31% so với năm trước đó.

Tổng tài sản của nhóm siêu giàu này đạt 30 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 42% so với năm trước.

Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), người giàu thứ hai vào năm 2024, đã quay lại vị trí số 1. Khối tài sản của ông tăng 56%, lên 530 tỷ nhân dân tệ. Doanh nhân 71 tuổi này điều hành nhà sản xuất nước đóng chai lớn nhất Trung Quốc Nongfu Spring. Đây là lần thứ tư ông dẫn đầu danh sách Hurun.

Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), nhà sáng lập ByteDance – công ty sở hữu TikTok – đứng vị trí thứ hai. Tài sản của ông tăng 34%, đạt 470 tỷ nhân dân tệ.

Tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing, 97 tuổi) cùng con trai trưởng Victor Lý Trạch Cự (Li Tzar-kuoi, 61 tuổi) ghi nhận khối tài sản tăng 18%, lên 235 tỷ nhân dân tệ. Họ vẫn là những người giàu nhất Hong Kong, dù tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn Trung Quốc.

Kể từ khi được công bố lần đầu năm 1999, danh sách Hurun đã theo dõi tài sản của các tỷ phú tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan.

“Thật bất ngờ khi số người góp mặt trong danh sách năm nay đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán”, Chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu của Hurun Rupert Hoogewerf cho biết.

“Sự xuất hiện của những gương mặt mới trong lĩnh vực công nghệ và xuất khẩu đã mở rộng ‘câu lạc bộ tỷ phú’ của Trung Quốc”, ông nói thêm.

Báo cáo Hurun tính toán giá trị tài sản dựa trên giá cổ phiếu tính đến ngày 1/9.

Trong một năm qua, các chỉ số chính trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Trung Quốc đều tăng mạnh. Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự tin tưởng vào các ngành công nghiệp đang phát triển, bao gồm xe điện, công nghệ sinh học và điện toán.

Tính đến ngày 1/9, chỉ số chuẩn trên sàn Thâm Quyến tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số Shanghai Composite tăng 36%, còn Hang Seng của Hong Kong tăng 42%.

Trong danh sách Hurun, 41 người có tài sản vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tăng 59% so với 26 người năm ngoái. Tổng cộng 1.021 người có giá trị tài sản vượt 1 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ.

“Kết quả này trái ngược với bức tranh kinh tế ảm đạm. Điều đó cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế Trung Quốc, khi các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực xe điện và robot đang trở thành động lực mới của tăng trưởng”, ông Đinh Hải Phong (Ding Haifeng), chuyên gia tư vấn tại công ty tài chính Integrity ở Thượng Hải, nhận định.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,8% trong quý 3, chậm lại so với mức 5,2% của quý trước.

Căng thẳng thương mại với Mỹ cùng khó khăn trong lĩnh vực bất động sản đang làm giảm kỳ vọng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi cung ứng ô tô và công nghệ sinh học tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế.

Tính đến ngày 30/9, có 66 doanh nghiệp, chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục, đã huy động tổng cộng 23,27 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hong Kong. Theo dữ liệu của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), con số này giúp Hong Kong trở thành thị trường IPO lớn nhất thế giới năm 2025.

Sàn này cũng là nơi diễn ra hai đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất toàn cầu trong năm. Đó là của nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu Trung Quốc Contemporary Amperex Technology (CATL) và tập đoàn khai khoáng Zijin Gold International.

Theo SCMP