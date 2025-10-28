Nghe cuộc gọi số lạ, người phụ nữ SN 1993 không nói gì, cúp máy luôn vẫn nhận được thông báo: Tài khoản bị trừ 2 tỷ đồng

Tháng 6/2024, khi đang lướt mạng xã hội, người phụ nữ họ Từ (SN 1993, Trung Quốc) bất ngờ được thêm vào nhóm chat có hơn 5.000 người. Những thành viên trong nhóm gửi ảnh chụp màn hình có dòng chữ “Nhiệm vụ đã hoàn thành” và “Phần thưởng được nhận”. Điều này khơi dậy sự tò mò của cô Từ. Người phụ nữ đã lập tức liên hệ quản trị viên để hỏi về cách thức hoạt động của nhóm.

Quản trị viên cho biết thành viên sẽ thực hiện thao tác đặt hàng đơn giản theo điều phối, sau đó nhận hoa hồng khi hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nhiều người nhận tiền thưởng thành công, cô Từ cũng xin tham gia. Đối phương yêu cầu người phụ nữ tải về một ứng dụng khác và thực hiện công việc trên nền tảng này.

Ảnh minh hoạ

Cô Từ làm theo thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Người ở đầu dây bên kia cho biết: “Cô Từ, cô đang vướng vào một đường dây lừa đảo…”. Thời gian gần đây, người phụ nữ thường xuyên nghe tin tức về những vụ lừa đảo qua điện thoại. Thấy đối phương có hành động bất thường nên cô Từ cảnh giác cúp máy luôn, không nói hay cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Người phụ nữ còn nhắn tin riêng cho một thành viên trong nhóm để hỏi thăm. Người này khẳng định cô Từ vừa nhận được “cuộc gọi quấy rối của đối thủ từ nền tảng khác”. Thành viên này xác nhận đã được thanh toán hoa hồng đầy đủ, còn chụp màn hình số dư tài khoản sau một thời gian hoạt động trong nhóm. Cô Từ tin tưởng hơn và bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng.

Ban đầu, người phụ nữ nhanh chóng nhận được tiền hoàn trả sau các đơn thành công và hoa hồng. Khi đơn hàng đã lên giá trị lớn, tài khoản cô Từ hiện thông báo bị trừ 650.000 NDT (2,4 tỷ đồng) được một khoảng thời gian nhưng người phụ nữ lại không được quản trị viên hoàn tiền. Chưa kịp phản ứng, cô Từ thấy nhóm chat bị giải tán, các tài khoản cô nhắn tin riêng cũng biến mất.

Ảnh minh hoạ

Lúc này, cô Từ mới nhớ đến cuộc gọi cảnh báo và xác nhận được bản thân bị lừa. Người phụ nữ nhanh chóng báo cảnh sát địa phương. Nhờ việc theo dõi hoạt động của nhóm lừa đảo từ trước đó, lực lượng chức năng nhanh chóng tra soát dòng tiền và lấy lại được phần lớn số tiền đã mất cho cô Từ. Người gọi cho cô Từ là chuyên gia chống gian lận từ đồn cảnh sát nhưng người phụ nữ lại hiểu nhầm.

“Ứng dụng bạn tải xuống để đặt đơn hàng chứa những mã độc có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Các hội nhóm hoạt động theo mô hình ‘đặt hàng - hoàn tiền’ phần lớn là do những kẻ lừa đảo dựng nên. Khi giá trị đơn hàng lớn, người tham gia mất nhiều tiền và chúng sẽ biến mất”, cảnh sát nói với cô Từ.

Người phụ nữ gửi lời cảm ơn đến cảnh sát và hứa sẽ cảnh giác hơn với các hoạt động tương tự trên mạng xã hội.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, năm 2023, cô Trương (Trung Quốc) làm quen với người bạn qua mạng tự nhận là “chuyên gia phân tích dữ liệu” ở nước ngoài. Người này giới thiệu cô Trương một trang web đầu tư nhận lãi cao. Cô Trương làm theo và nhận được hoa hồng giá trị. Chuyên gia an ninh mạng tại địa phương đã liên hệ người phụ nữ này để cảnh báo về nguy cơ bị lừa đảo qua mạng nhưng cô Trương từ chối nghe theo. Kết quả, người phụ nữ lừa mất 1,2 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng) trong nửa tháng khi nghe theo lời đối phương.

Theo Toutiao