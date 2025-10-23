Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Trên thế giới có nhiều con trâu được ra giá tiền tỷ khiến nhiều người chú ý. Tại Hội chợ gia súc được tổ chức ở Solan, Himachal Pradesh, Ấn Độ từng có con trâu 65 tỷ đồng khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Sultan là một con trâu Murrah vô cùng nổi tiếng. Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, nó từng được bán với mức giá khủng lên đến 2,5 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng theo tỉ giá hiện tại).

Thân hình bóng loáng, làn da đen xám mịn màng và đôi mắt long lanh của Sultan từng thu hút tất cả mọi người. Mỗi năm, riêng tiền bán tinh dịch của nó đã mang về cho chủ nhân hơn 2,6 tỷ đồng vì nhu cầu về tinh dịch của Sultan rất lớn. Tuy nhiên nó đã chết sau một cơn đau tim.

Vì thế, sự xuất hiện của một con trâu giống như Sultan đến từ Fazilka, Punjab tại hội chợ ở Solan, Himachal Pradesh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Với thân hình đen tuyền, bóng bẩy, cặp sừng xoắn cong duyên dáng, cổ và đầu thanh mảnh, trâu Murrah nổi tiếng tới mức nhiều con có một lượng người hâm mộ khổng lồ theo dõi trên mạng xã hội.

Con trâu tiền tỷ này được người chủ Virendra Singh đặt tên là Modi. Anh ta tuyên bố rằng trâu Modi thậm chí đã đánh bại Sultan trong một trận chiến, do đó nó sẽ có giá đắt hơn cả Sultan.

Thoạt nhìn con trâu này có dáng vẻ "khủng" với chiều cao khoảng 1,75m và bộ lông láng mượt. Để có giá đắt đỏ như vậy con trâu này được chăm sóc rất kỹ và tốn công. Con trâu Modi ăn hơn 20 loại thức ăn mỗi ngày và được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Điều đáng nói chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Virendra Singh, khẳng định rằng con trâu này mới 6 tuổi nhưng nó có thể đấu với một con voi và là niềm tự hào của bất kỳ hội chợ gia súc nào mà nó xuất hiện.

Tại hội chợ tại Solan, con trâu Modi trở thành tâm điểm chú ý và được tuyên bố là nhà vô địch vĩnh viễn.

Chủ nhân của nó là Virendra Singh đã rất vui mừng khi con trâu nhận được vinh dự này. Toàn bộ bang Punjab và ngôi làng của họ đều tự hào về chú trâu Modi.

Trâu Murrah đực trưởng thành nặng từ 650–730 kg/con, có thể nặng tới 1.000 kg, chiều cao trung bình là 142cm. Trâu cái nặng từ 350–400 kg/con, có thể tới 900kg, chiều cao trung bình 133cm. Sữa trâu có giá trị dinh dưỡng cao. Nhờ khả năng cho sữa cao nên trâu Murrah được nuôi ở nhiều vùng khác nhau ở Ấn Độ và được xuất khẩu sang nhiều nước. Ấn Độ là nước có sản lượng sữa trâu lớn nhất thế giới, mỗi năm đạt 30 triệu tấn.

Trâu Murrah là một giống trâu nước có nguồn gốc Ấn Độ, phân bổ ở huyện Fatehabad, Gurgaon, Jind, Jhajjar, Hisar và Rohtak ở Haryana. Giống trâu này cũng có bang Punjab.

Trâu Murrah được tìm mua nhiều nhờ có sản lượng sữa cao giàu chất béo, khoảng 7 lít/ngày. Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella. Ấn Độ có 57% tổng đàn trâu Murrah toàn thế giới và có 13 giống trâu Murrah.

Tại Ấn Độ thường có những cuộc giao dịch trâu tiền tỷ. Nơi tập trung những chú trâu khủng.