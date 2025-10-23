Diện mạo thật của Tần Thủy Hoàng như thế nào? Dùng AI dựng lại hình ảnh từ hộp sọ, các chuyên gia đã có đáp án

Lịch sử luôn là một cuốn sách hấp dẫn mà chúng ta có thể khám phá qua sách vở và phim tài liệu. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), việc hình dung lại những nhân vật lịch sử nay đã trở nên chân thực hơn bao giờ hết, cho phép chúng ta "nhìn thấy" quá khứ.

Trong số những nhân vật vĩ đại của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất thiên hạ, luôn là một ẩn số lớn về ngoại hình. Liệu vị "Chân mệnh thiên tử" này có thực sự sở hữu dung mạo phi phàm như lời đồn?

Bức chân dung đối lập trong sử liệu cổ

Sử liệu cổ đã cung cấp những mô tả gây tranh cãi về Tần Thủy Hoàng. Sử ký - Tần Thủy Hoàng bản ký của Tư Mã Thiên ghi lại: "Tần Vương là người có mũi cao, mắt dài, ngực ưỡn cao như chim, có giọng nói hung ác tàn nhẫn, hành vi tàn khốc mà lòng dạ lang sói."

Một miêu tả khác trong Thái Bình ngự lãm bổ sung rằng ông "miệng dữ như hổ, trán cao về hai bên, mắt to, mũi cao," và đặc biệt là thân cao đến 8,6 tấc (hơn 1,98m theo đơn vị thời Tần) – một chiều cao khổng lồ so với người cổ đại.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng những mô tả này đôi khi mang yếu tố "làm xấu" đi bởi thái độ phê phán của các triều đại sau này về sự tàn bạo của ông, khiến ngoại hình bị cường điệu hóa theo hướng tiêu cực.

Chìa khóa AI: Giải mã qua huyết thống hoàng gia

Việc khai quật và nghiên cứu hộp sọ của Tần Thủy Hoàng trong lăng mộ là điều khó xảy ra do lo ngại phá hủy các di tích lịch sử quý giá. Để có cái nhìn chân thực hơn, các chuyên gia đã tìm đến "chìa khóa di truyền": con cái của ông.

Năm 1976, 17 ngôi mộ được phát hiện gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Khi khai quật 8 ngôi mộ, các chuyên gia nhận thấy tình trạng tử vong của những người quá cố rất bi thảm, nghi ngờ họ bị phân xác và chôn cất tại đây. Kết hợp với dữ liệu lịch sử, các chuyên gia suy đoán đây chính là các hoàng tử và công chúa nước Tần bị hành quyết sau khi Doanh Chính qua đời.

Dựa trên hộp sọ của một hoàng tử, được cho là con trai của Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ AI để phục dựng lại diện mạo như sau.

Kết quả phục dựng cho thấy vị hoàng tử này khá điển trai. Điều này gợi ý rằng dung mạo của Tần Thủy Hoàng hẳn cũng không hề "xấu xí" như một số ghi chép lịch sử cường điệu.

Lý do nằm ở yếu tố di truyền: mẹ của Tần Thủy Hoàng, Triệu Cơ, được Tần Trang Vương chọn vì bà vừa xinh đẹp lại giỏi ca hát. Với gen di truyền tốt từ mẹ, ngoại hình của Doanh Chính chắc chắn có nhiều ưu điểm.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khôi phục lại diện mạo của một phi tần của Tần Thủy Hoàng. Bà được mô tả với chiếc mũi cao và đôi mắt to, toát lên vẻ đoan trang.

Những hình ảnh phục dựng bằng công nghệ AI mang đến một cái nhìn mới mẻ và khách quan, giúp chúng ta vượt qua những đánh giá chủ quan của lịch sử để hình dung về vẻ ngoài của những người từng sống trong quá khứ xa xôi.

Nguồn: Sohu