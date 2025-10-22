Không phải vàng, bạc, người đàn ông chất đầy kho với 39 tấn đồng xu kim loại này để ‘chống lạm phát’: Kẻ chê vô nghĩa, người bênh vực ‘đừng dạy nhà giàu dùng tiền’

Giá vàng vừa lập kỷ lục mới 4.398 USD/ounce đầu tuần này, trong khi giá bạc cũng chạm mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, Kyle Mitchell, 35 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính, lại đặt cược vào một kim loại khác đó là niken.

Mitchell đã tích trữ lượng 250.000 USD tiền xu niken đúc tại Mỹ. Toàn bộ 5 triệu đồng xu nặng gần 30 tấn này hiện được Mitchell cất giữ trong một gara riêng biệt tại trang trại rộng 150 hecta. Anh từ chối tiết lộ địa điểm chính xác vì lý do an toàn.

Mitchell cho biết quá trình gom số xu này kéo dài hơn 4 tháng với sự hỗ trợ của vài người làm thuê. Họ được trả 7,5 USD/giờ để đổi tiền mặt lấy xu tại nhiều ngân hàng khác nhau.

“Muốn gom được lượng xu lớn như vậy, phải qua rất nhiều ngân hàng”, Mitchell nói. Vì dù không có giới hạn cụ thể về số lượng tiền xu một người có thể rút, hầu hết các ngân hàng Mỹ chỉ giữ một lượng tiền xu nhất định. Những yêu cầu rút lượng lớn tiền xu có thể bị hạn chế tại một số ngân hàng hoặc phải kèm theo một khoản phí bổ sung.

Vậy tại sao Mitchell lại bỏ nhiều công sức đến vậy?

“Đây là cách chống lạm phát. Một đồng xu niken khi nấu chảy có giá trị kim loại cao hơn mệnh giá của nó”, Mitchell nói và tự nhận mình là người không tin vào đồng tiền pháp định trong dài hạn.

Mitchell xem đây là khoản đầu tư gần như không có rủi ro. “Nếu tôi sai, nó vẫn luôn có giá trị 0,05 USD. Không có rủi ro nào ở đây cả”, Mitchell nói thêm.

Theo Sở Đúc tiền Mỹ, một đồng xu niken hiện nay chứa 75% đồng và 25% niken, nặng đúng 5 gram, nghĩa là mỗi đồng có khoảng 3,75 gram đồng và 1,25 gram niken.

Dựa trên giá kim loại mới nhất, đồng hiện giao dịch quanh 5 USD/pound, còn giá niken giao ngay trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) hôm thứ Hai là 15.017 USD/tấn, theo dữ liệu FactSet. Theo ước tính của Coinflation, số xu trị giá 250.000 USD của Mitchell khi quy theo giá trị của niken và đồng có giá khoảng 290.000 USD.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá đồng đã tăng khoảng 23%, còn giá niken hầu như không thay đổi.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc nấu chảy hoặc xuất khẩu đồng xu niken là hành vi phạm pháp. Luật Mỹ cấm “xuất khẩu, nấu chảy hoặc xử lý bất kỳ đồng 5 cent nào”. Nếu vi phạm, mức phạt có thể lên tới 10.000 USD và/hoặc 5 năm tù. Phản ứng của Mitchell trên X chỉ gói gọn trong vài chữ: “Ai mà quan tâm”.

Mitchell cho rằng giá trị kim loại chỉ là một phần của thương vụ này. Trong kịch bản xấu nhất, 250.000 USD bằng xu vẫn giữ nguyên mệnh giá. Nếu kim loại trở nên khan hiếm hoặc chính phủ giảm hàm lượng niken trong đồng xu, giá trị thực có thể tăng.

Dĩ nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng thay vì giữ nguyên 250.000 USD bằng đồng xu, vừa cồng kềnh, vừa không sinh lời, Mitchell có thể đầu tư hiệu quả hơn với tài sản khác. Ngoài ra, lạm phát sẽ khiến sức mua của số tiền này giảm dần theo thời gian.

Nhưng Mitchell vẫn lạc quan. “Những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản không có rủi ro và tiềm năng lợi nhuận lớn. Tôi hy vọng Mỹ sẽ ngừng phát hành đồng xu 5 cent. Khi đó, tôi có thể bán lại như đồ sưu tầm, thu gấp 3 đến 5 lần, kiếm về cả triệu USD”, Mitchell nói.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Mỹ hay giới chính trị muốn loại bỏ đồng 5 cent. Theo báo cáo của Sở Đúc tiền Mỹ, năm 2024, chi phí sản xuất mỗi đồng xu 1 cent là 0,0369 USD, trong khi đồng 5 cent lỗ nặng hơn, tốn 0,1378 USD để sản xuất.

Mitchell còn đang cất giữ thêm 9 tấn tiền xu bằng đồng đúc trước năm 1982, tức thời điểm đồng xu còn chứa hơn 90% đồng nguyên chất. Số tiền này cũng được cất trong cùng nhà kho chứa số niken kia.

Bài đăng về bộ sưu tập xu của anh đã thu hút hơn 12 triệu lượt xem trên X.

Mitchell khẳng định đây chỉ là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của mình. Anh còn sở hữu vàng, bạc, các quỹ ETF bitcoin và bất động sản.

“Thương vụ niken này chỉ là phần nhỏ trong danh mục của tôi, làm cho vui thôi, khoe với bạn bè về mấy xô đầy đồng xu cũng thú vị mà”, anh nói.

Theo MarketWatch