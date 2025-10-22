Xe bồn chở nhiên liệu bất ngờ phát nổ, ít nhất 35 người tử vong

Một vụ nổ xe bồn chở dầu đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương tại bang Niger, Nigeria.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng (giờ địa phương) ngày 21/10, dọc theo tuyến đường Bida-Agaie, khi nhiều người dân đang cố gắng vớt nhiên liệu từ chiếc xe bồn gặp nạn.

Theo Đội An toàn Đường bộ Liên bang (FRSC) tại bang Niger, chiếc xe mất lái, trượt khỏi đường rồi tràn nhiên liệu ra ngoài, trước khi bắt lửa và phát nổ. Ngay trước khi lửa bùng lên, nhiều người dân đang tranh thủ hứng phần nhiên liệu bị tràn ra đường. Vụ nổ xảy ra đột ngột khiến họ không kịp trở tay.

Theo xác nhận của bà Aishat Saadu, người phát ngôn của FRSC tại bang Niger, 46 nạn nhân bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế Liên bang (FMC) Bida để cấp cứu và điều trị. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng đến mức không thể nhận dạng.

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở bang Niger, miền trung Nigeria. Ảnh: iLKHA News

Ông Farouk Kawo, Chủ tịch Hiệp hội tài xế xe bồn Niger kiêm Tổng thư ký Liên đoàn công nhân dầu khí Nigeria (NUPENG), cho biết chiếc xe bồn đang vận chuyển sản phẩm dầu mỏ từ Lagos đến miền bắc Nigeria thì gặp tai nạn.

FRSC cho biết vụ nổ khiến nhiều phương tiện gần đó cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, bao gồm việc xác định tài xế và chủ xe bồn đồng thời cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Những tháng gần đây, bang Niger ghi nhận hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến xe tải và xe bồn. Chỉ riêng trong tháng 10, đã có hơn 30 vụ tai nạn xe bồn được ghi nhận dọc tuyến đường Bida-Agaie.

Theo ông Kawo, nguyên nhân chính dẫn đến số vụ tai nạn cao là do chất lượng đường sá xuống cấp nghiêm trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên Nigeria chứng kiến những vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến xe chở nhiên liệu. Tình trạng người dân liều mạng thu gom nhiên liệu từ các xe bồn gặp nạn vẫn diễn ra thường xuyên tại quốc gia châu Phi này, bất chấp những rủi ro nghiêm trọng về an toàn.