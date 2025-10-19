"Bom hẹn giờ" trong hành lý xách tay: Pin sạc của hành khách phát nổ dữ dội, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Ngày 18/10, một chuyến bay thương mại xuất phát từ thành phố Hàng Châu, Trung Quốc hướng đến sân bay Incheon gần Seoul, Hàn Quốc đã bất ngờ gặp sự cố không lường trước. Theo thông tin từ hãng hàng không quốc gia Air China, một vụ cháy pin lithium đã xảy ra trên chuyến bay CA139. Ngọn lửa xuất phát từ hành lý xách tay của một hành khách được cất giữ trên khoang để đồ trên cao.

Video quay lại sự cố

Ngay sau khi phát hiện sự cố, phi hành đoàn đã nhanh chóng xử lý theo quy trình chuẩn và đảm bảo an toàn cho mọi người trên máy bay. Hình ảnh do hành khách khác ghi lại cho thấy ngọn lửa sáng chói bùng phát từ ngăn để đồ, cùng với khói đen nghi ngút trong khoang máy bay, và ít nhất một hành khách đang cố gắng dập lửa.

Ngọn lửa làm chiếc vali cháy đen

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, cơ trưởng đã quyết định hạ cánh không lịch trình tại Sân bay quốc tế Thượng Hải Phố Đông. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay đã cất cánh từ Hàng Châu vào lúc 9:47 sáng giờ địa phương và sau đó đã thực hiện một vòng quay hoàn chỉnh trên biển, cách bờ biển phía đông của Trung Quốc và đảo Kyushu của Nhật Bản một khoảng cách tương đương, trước khi hạ cánh an toàn tại Thượng Hải vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày.

Sự cố này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an toàn liên quan đến pin lithium, một vấn đề đã từng gây ra nhiều sự cố trong ngành hàng không thế giới. Các hãng hàng không và cơ quan quản lý hàng không trên toàn cầu liên tục cập nhật quy định để tăng cường an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Nguồn: CNA