Mùa xuân đã thay đổi

Mùa xuân, một trong những mùa quan trọng nhất, đã không còn giữ được hình ảnh quen thuộc của nó trong kí ức nhiều người. Biến đổi khí hậu đã tác động đến mùa xuân không chỉ ở mức độ cảm nhận mà còn được khoa học chứng minh qua những con số cụ thể.

Theo dữ liệu từ các nhà khoa học tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, thời điểm các loài thực vật như cây kim ngân hoa và cây tử đằng bắt đầu đâm chồi nảy lộc (first leaf) và nở hoa (first bloom) đã diễn ra sớm hơn nhiều so với giữa thế kỷ 20.

Mức độ sớm hơn này không đồng đều ở khắp nơi. Ví dụ, ở một số khu vực của Bờ Tây và Trung Tây Hoa Kỳ, mùa xuân đến sớm hơn vài tuần, thậm chí là một tháng. Tuy nhiên, có những nơi như khu vực Trung Tây trên cùng của nước Mỹ, hoa lại nở muộn hơn. Kết quả của việc này không chỉ là sự thay đổi trong lịch trình tự nhiên mà còn ảnh hưởng tới những người mắc bệnh dị ứng, khi mùa phấn hoa bắt đầu sớm hơn, làm tăng thời gian và mức độ nghiêm trọng của tình trạng dị ứng.

Không chỉ thế, mùa xuân giờ đây còn nóng hơn. Dù mùa xuân vẫn là mùa ôn hòa so với mùa đông và mùa hè, mức độ nhiệt độ trung bình của từng tháng mùa xuân đã tăng lên vài độ kể từ giữa thế kỷ trước. Ví dụ, Michigan và Minnesota là hai tiểu bang chứng kiến sự nóng lên đáng kể, với mức tăng hơn 13 độ. Trong khi đó, chỉ có California và Arizona là giảm nhẹ về nhiệt độ.

Mưa xuân, hình ảnh tượng trưng cho sự tươi mới, cũng đã ẩm ướt hơn vì biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mưa xuân không đều khắp mọi nơi. Ví dụ, lượng mưa tăng chủ yếu tập trung ở những khu vực đã có lượng mưa cao từ trước, trong khi giảm đi đáng kể ở khu vực Tây Nam và các tiểu bang ven Vịnh ở Mỹ, góp phần làm tình trạng hạn hán trở nên trầm trọng hơn. Dự báo thời tiết mùa xuân năm nay từ Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cũng phản ánh mô hình thời tiết này, với kỳ vọng về nhiệt độ cao hơn bình thường ở hầu hết các khu vực cùng với lượng mưa giảm ở Tây Nam và tăng ở một số phần của Trung Tây.

Sự biến đổi của mùa xuân không chỉ là vấn đề của thiên nhiên mà còn là thách thức đối với con người. Khi mùa xuân thay đổi, chúng ta cũng cần phải điều chỉnh cách sống và chuẩn bị cho những thay đổi không ngừng này.

