Màn “giải cứu” ngoạn mục một thanh niên 18 tuổi với tấm vé 1 chiều bay đi Campuchia để làm “việc nhẹ lương cao”

Sau cái chết thương tâm của một nam sinh viên đại học 22 tuổi người Hàn Quốc tại Campuchia sau khi bị đánh đập dã man và chích điện, một số vụ lừa đảo "săn việc lương cao" gần đây ở Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo truyền thông đưa tin, cách đây không lâu, một nam sinh viên đại học 18 tuổi, ban đầu dự định làm việc tại Campuchia, đã bị nhân viên quầy thủ tục ở sân bay thuyết phục từ bỏ kế hoạch vì anh ta mang theo vé một chiều và hộ chiếu khẩn cấp. Sự việc này đã thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo tiềm ẩn, cho thấy vai trò quan trọng của các hãng hàng không và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong việc ngăn chặn những người trẻ tuổi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ở nước ngoài.

Theo hãng thông tấn Yonhap, văn phòng của ông Park Chan-dae, đại biểu Quốc hội Đảng Dân chủ Hàn Quốc, hôm nay (17/10) tiết lộ rằng sự việc xảy ra lúc 17h ngày 14/10 tại Sân bay Quốc tế Incheon. Vào thời điểm đó, một nam sinh viên 18 tuổi đang cầm hộ chiếu khẩn cấp và vé một chiều, chuẩn bị lên chuyến bay đến Phnom Penh, Campuchia. Quản lý quầy làm thủ tục của Korean Air, Park Jin-hee và các đồng nghiệp khác đã nhận thấy điều bất thường và sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, đã thuyết phục được nam sinh viên này hoãn chuyến đi nước ngoài.

Nhiều người Hàn ở Campuchia đã được đưa về nước gần đây

Báo cáo lưu ý rằng thông tin đặt vé máy bay của sinh viên đại học này hiển thị một mã số Trung Quốc bắt đầu bằng "+86", và anh ta chỉ có vé một chiều và hộ chiếu khẩn cấp. Điều này đã khiến nhân viên quầy vé của Korean Air, người đã đọc tin tức về một vụ lừa đảo nghiêm trọng gần đây hoài nghi. Khi được hỏi về mục đích chuyến đi, sinh viên này giải thích rằng anh ta đang xin nghỉ phép do khó khăn tài chính và dự định đến thăm một người bạn ở Campuchia, người đã di cư sang Trung Quốc từ hồi tiểu học. Anh ta cũng hứa sẽ sớm trở về nhà.

Vào thời điểm đó, khu vực Phnom Penh đã được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ định là "Khu vực cảnh báo Du lịch Đặc biệt", và các quan chức khuyến nghị hủy hoặc hoãn các chuyến đi không cần thiết. Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng hỏi nam sinh viên xem anh có biết về các sự cố xã hội gần đây không và nhắc nhở anh nên cẩn thận. Nam sinh viên trả lời rằng anh đã nói chuyện với mẹ, và bà khuyên anh nên cẩn thận và liên hệ ngay với bà nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Korean Air yêu cầu vé khứ hồi đến Phnom Penh. Nam sinh viên đã cố gắng mua vé khứ hồi và làm thủ tục lại, nhưng sau khi bị nhân viên quầy liên tục thuyết phục, cuối cùng anh đã đến quầy thông tin sân bay và yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát đã cung cấp cho nam sinh các biện pháp bảo vệ, bao gồm tạm thời hủy hộ khẩu và cơ cấu lại tài khoản ngân hàng, để ngăn chặn hành vi trả thù.

Sau đó, nam sinh viên liên tục nhận được các cuộc gọi đe dọa trên điện thoại, yêu cầu anh rời khỏi Hàn Quốc ngay lập tức. Sự can thiệp kịp thời của cảnh sát và nhân viên quầy đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tiềm ẩn và tình huống nguy hiểm. Sau khi biết được vụ việc, văn phòng của Ủy viên Hội đồng Park Chan-dae đã gửi thư đến Sân bay Quốc tế Incheon và một số công ty du lịch vào ngày 15 tháng 10, yêu cầu ban hành cảnh báo an ninh đối với hành khách khởi hành từ các khu vực có nguy cơ cao như Campuchia.

Ông Park Chan-dae phát biểu: "Sự quan sát chu đáo của nhân viên hãng hàng không đã cứu một thanh niên khỏi nạn lừa đảo việc làm ở nước ngoài! Cũng giống như nhân viên ngân hàng cảnh giác với gian lận, sân bay, hãng hàng không và các công ty du lịch nên chủ động theo dõi những hành vi bất thường của du khách khi ra nước ngoài và cung cấp hướng dẫn an toàn ngay lập tức."

Nguồn: Yonhap