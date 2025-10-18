Tình báo chậm một bước, tội phạm tẩu thoát trước khi cảnh sát đến - Khmer Times: Campuchia cũng là nạn nhân

Tội phạm bỏ trốn trước khi cảnh sát đến

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, chiều ngày 16/10, nhóm ứng phó liên ngành của chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-ah cùng các phóng viên Hàn Quốc, đã đến kiểm tra bên trong sào huyệt lừa đảo mang tên Thái tử tại tỉnh Takeo, miền Nam Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 km.

Khu phức hợp này được xem là ổ tội phạm lớn nhất Campuchia, nơi người nước ngoài, bao gồm cả công dân Hàn Quốc, bị giam giữ và ép thực hiện các hành vi lừa đảo qua điện thoại (gian lận tài chính).

Bên trong khu phức hợp có một văn phòng nghi là nơi thực hiện các vụ lừa đảo và một phòng lớn có sức chứa hơn 500 người.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 10 chai nước lớn còn nguyên bao bọc nhựa cùng bàn ghế chưa bị di dời. Ở khu ký túc xá nơi giam giữ người nước ngoài, chăn gối và quần áo bẩn bị vứt ngổn ngang.

Nhóm tội phạm ở Campuchia chạy trốn trước khi cảnh sát đến. Ảnh: Yonhap

Khi ông Park Sung-joo, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, đặt câu hỏi: “Làm thế nào các ông có thể trấn áp được tổ hợp này?”, một quan chức cấp cao của Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia trả lời:

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về hành vi gian lận trực tuyến và bắt đầu điều tra. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, nhóm tội phạm đã bỏ trốn, chỉ còn lại thiết bị.”

Ông nói thêm:“Chúng tôi đã điều tra thông tin tình báo rất kỹ lưỡng, thật đáng tiếc khi nhóm tội phạm đã kịp trốn thoát.”

Thủ tướng Hun Manet lên tiếng

Cũng trong ngày 16/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-ah đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Theo báo Khan.co.kr (Hàn Quốc), Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước cái chết liên quan đến hoạt động lừa đảo của một công dân Hàn Quốc tại Campuchia hồi tháng 8, đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa để bắt giữ nghi phạm đang bỏ trốn và bảo vệ công dân Hàn Quốc này.

Ông Hun Manet cũng cho biết quyết định của Seoul nâng mức cảnh báo du lịch đối với một số khu vực ở Campuchia có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và du lịch, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc sớm hạ mức cảnh báo. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về các thông tin tiêu cực trên truyền thông Hàn Quốc liên quan đến Campuchia.

Đáp lại, Thứ trưởng Kim Jin-ah cho biết:

“Biện pháp này là cần thiết trong tình hình hiện nay. Nếu tình hình cải thiện, chúng tôi sẽ cân nhắc hạ mức cảnh báo.”

Bà cũng nhấn mạnh: Để cải thiện hình ảnh Campuchia trong mắt công chúng Hàn Quốc, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn.”

Thứ trưởng Hàn Quốc làm việc với Thủ tướng Campuhia. Ảnh: khmertimeskh

Campuchia cũng là nạn nhân

Theo Khmer Times, trong 4 tháng vừa qua, lực lượng chức năng Campuchia đã đưa 75 nghi phạm cầm đầu và đồng phạm ra tòa, đồng thời bắt giữ hơn 3.400 nghi phạm khác liên quan đến các tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Sau các chiến dịch, toàn bộ tang vật bị thu giữ được bảo quản theo quy định, các địa điểm bị phong tỏa.

Ngoài ra, 10 vụ án lớn ở Phnom Penh, Kandal, Preah Sihanouk và Kampot đã được chuyển cho tòa án xử lý, với 75 bị cáo (trong đó có 5 phụ nữ) bị truy tố.

Các vụ án này liên quan đến lừa đảo qua mạng, giết người và buôn người, được xem là những chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhất trong 4 tháng cuối năm 2025.

Đồng thời, 2.825 người nước ngoài (trong đó có 476 phụ nữ) đã bị trục xuất khỏi Campuchia, trong khi cơ quan chức năng giải cứu nhiều nạn nhân và triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm mạng.

Campuchia cũng đang phối hợp với các quốc gia liên quan để điều tra và phân tích chứng cứ tịch thu, bao gồm điện thoại, máy tính, hộ chiếu, thiết bị điện tử cùng hàng nghìn tang vật khác – được coi là manh mối quan trọng giúp truy tìm mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra sẽ được chuyển cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương để triển khai biện pháp phòng ngừa và xử lý theo pháp luật.

Khmer Times nhấn mạnh: Những kết quả này cho thấy quyết tâm cao của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và sự nghiêm túc của các cơ quan chức năng trong việc xóa sổ tội phạm lừa đảo công nghệ, đồng thời thừa nhận Campuchia cũng là nạn nhân của loại tội phạm này.

(Yonhap, Khan.co.kr, Khmer Times)