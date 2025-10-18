Gia đình 9 người từ chối nhận đền bù 4 căn hộ 400m2, 14 năm sống sống đường cao tốc: "Không được 370 tỷ đồng, không đi đâu"

Mâu thuẫn từ việc đền bù

Tại quận Tùng Giang (Thượng Hải, Trung Quốc), từng có 1 căn nhà đứng trơ trọi giữa đường, lạc lõng so với cảnh quan xung quanh. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là ông Trương Tân Quốc.

Thượng Hải vốn là thành phố có mức sống đắt đỏ và quỹ đất hạn hẹp, nên vấn đề nhà ở cho con trai và con gái luôn là nỗi trăn trở của ông Trương. Sau khi nghỉ hưu, năm 1996, ông quyết định xây lại ngôi nhà cũ để cả đại gia đình gồm 9 người – cha mẹ vợ, vợ chồng ông và gia đình 2 con sống chung với nhau.

Đến năm 2003, ông Trương nghe tin khu vực mình sinh sống nằm trong diện giải tỏa. Nghĩ rằng gia đình đông người và có 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông cho rằng mình sẽ được đền 6 căn hộ. Tuy nhiên, theo phương án bồi thường được công bố, gia đình ông chỉ được nhận 4 căn hộ, gồm 3 căn có diện tích lớn – vừa – nhỏ với tổng cộng 280 m², cùng 1 căn hộ 120 m² theo chính sách hỗ trợ dành cho hộ có nhiều con.

Cho rằng mức đền bù này “quá thấp” so với số nhân khẩu và quyền sở hữu đất của mình, ông Trương kiên quyết phản đối. Ông yêu cầu được bồi thường 6 căn hộ hoặc 100 triệu NDT(khoảng 370 tỷ đồng), đồng thời tuyên bố nếu không đáp ứng, ông sẽ không di dời.

Dù gia đình có khuyên di dời ông Trương vẫn không đồng ý.

14 năm cố chấp giữa lòng đường

Khi các hộ dân xung quanh lần lượt dọn đi, khu phố vốn nhộn nhịp bỗng trở nên vắng lặng chỉ còn lại mỗi gia đình họ Trương. Dù chính quyền địa phương nhiều lần đến vận động, giải thích chính sách và thuyết phục di dời, ông vẫn kiên quyết không đổi ý.

Không thể trì hoãn dự án mãi, chính quyền buộc phải khởi công tuyến đường mới nhưng né phần đất nhà ông Trương. Dù sửng sốt trước quyết định thi công, ông Trương vẫn không thỏa hiệp. Trong suy nghĩ của mình, ông tin rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa sẽ được đền bù 6 căn hộ như mong muốn.

Suốt những năm tháng ấy, ông Trương dành hầu hết thời gian để nghiên cứu hồ sơ pháp lý về giải tỏa, thậm chí đến dự các phiên tòa liên quan để “học kinh nghiệm”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các vụ kiện thắng lợi của hộ dân là rất hiếm, nhưng ông vẫn không từ bỏ.

Thế nhưng, cuộc sống giữa lòng đường chẳng hề yên bình. Cả gia đình ông phải chịu đựng tiếng ồn, bụi bặm và nỗi nguy hiểm thường trực khi xe cộ chạy sát ngay trước cửa. Không ít lần, các vụ va chạm xảy ra khiến cả nhà nơm nớp lo sợ.

Một đêm nọ, 1 chiếc xe mất lái lao thẳng vào tường, khiến cả gia đình bừng tỉnh trong hoảng loạn. Sự cố ấy không chỉ làm nứt tường nhà mà còn khiến mọi người thêm lo lắng.

Bi kịch ập đến khi trong một vụ va chạm khác, mẹ vợ ông Trương vì quá hoảng sợ đã lên cơn đau tim và qua đời. Nỗi mất mát ấy khiến ông bắt đầu lung lay ý định cố chấp bấy lâu.

Cái kết sau 14 năm “đấu trí”

Đến năm 2016, khi ông Lục Huy – trưởng ban di dời mới, tiếp nhận vụ việc, tình hình có chuyển biến mới. Ông Lục không chỉ nhiều lần đến thăm hỏi, lắng nghe mà còn hỗ trợ gia đình ông Trương nhiều việc.

Ông Lục cũng giải thích với ông Trương về 2 phương án xử lí sắp tới: phương án thứ nhất, gia đình chấp nhận di dời theo qui định hiện hành và được hưởng đầy đủ quyền lợi; phương án thứ hai, gia đình có thể bị cưỡng chế di dời, nếu bị cưỡng chế có thể mất nhiều quyền lợi ưu đãi.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng ông Trương Tân Quốc cũng chấp nhận thực tế và đồng ý di dời.

Trong thời gian đợi phân bổ căn hộ, gia đình ông tạm thuê nhà ở ngoài và nhận trợ cấp tiền thuê nhà 65.000 NDT/năm (khoảng 240 triệu đồng). Dù chưa biết căn hộ phân bổ sau cùng sẽ ở khu vực nào, nhưng chỉ riêng việc được rời khỏi “ngôi nhà giữa lòng đường” đã khiến cả gia đình vô cùng phấn khởi.

Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu, mà còn đánh đổi bằng hơn một thập kỷ thời gian và biết bao mệt mỏi. Rốt cuộc, mọi chuyện đều nên có giới hạn, biết dừng đúng lúc mới là sự khôn ngoan thật sự.

Theo Baidu