3 thứ không thể tìm thấy trong sòng bạc ở Campuchia - Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn sau vụ đột kích

"Vương quốc nhỏ" trong lòng Campuchia

Theo Yonhap, bên trong hang ổ tội phạm Thái tử (Prince Complex) có một tiệm giặt là, một tiệm cắt tóc và thậm chí cả một quán bar. Ở đây có đủ mọi thứ – giống như một “vương quốc nhỏ”.

Prince Complex, Mango Complex và Wongu Complex được coi là ba khu phức hợp tội phạm lớn nhất ở khu vực thủ đô Phnom Penh.

Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông như một khu biệt thự hoặc khu chung cư cao cấp của Hàn Quốc. Nhưng bên trong hàng rào cao 5 mét quấn dây thép gai, những kẻ lừa đảo – bị giam giữ – ngồi trước máy tính, bàn ghế xếp san sát, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo không ngừng nghỉ.

Khu phức hợp Prince và Mango rộng đến mức nằm hẳn ở vùng ngoại ô Phnom Penh, cách trung tâm khoảng một giờ lái xe.

Trong khi đó, tại Sihanoukville – “thành phố sòng bạc” ở miền Nam Campuchia – các mạng lưới tội phạm lại ẩn náu trong những tòa nhà trông như căn hộ bình thường.

Tại đây tồn tại nhiều khuôn viên có liên quan đến hoạt động sòng bạc.

Một quầy đồ ăn ở khu vực tội phạm lớn nhất Campuchia, Prince Complex. Ảnh: Yonhap

Một cư dân Hàn Quốc ở Sihanoukville cho biết trong cuộc gọi với Yonhap News ngày 17/10 rằng: “Có nhiều trường hợp họ dụ dỗ chúng tôi từ Hàn Quốc bằng lời hứa ‘việc làm lương cao ở nước ngoài’, nhưng rồi khiến chúng tôi mất tiền trong các sòng bạc ở đây và bị đưa đến khu phức hợp này với những khoản nợ.” Anh nói thêm: “Sau khi bị giam giữ, chúng tôi bị buộc phải trả nợ bằng cách thực hiện các vụ lừa đảo tài chính qua điện thoại.”

Ở sòng bạc Sihanoukville, có ba thứ không bao giờ thấy: cửa sổ, đồng hồ và gương. Đó là một “chiêu thức bán hàng” giúp người chơi mất khái niệm về thời gian – không nhìn được ra ngoài, không soi thấy khuôn mặt mệt mỏi vì thua bạc – khiến họ nghiện sòng bạc.

Những người Campuchia xa xứ đều nói rằng các khu phức hợp này giống như những “vương quốc nhỏ”. Nhiều nơi không chỉ có ký túc xá chật chội, siêu thị bán nhu yếu phẩm, mà còn có tiệm giặt là, tiệm cắt tóc, thậm chí cả quán bar.

Với những khu phức hợp tội phạm quy mô lớn, số người bị giam giữ có thể lên tới 4.000–5.000 người.

Phóng viên tờ Yonhap cho biết, khi lần đầu họ tham quan khu phức hợp Prince cùng nhóm phản ứng chung của chính phủ Hàn Quốc, bên trong thậm chí còn có quầy bán đồ ăn kèm thực đơn gọi món.

Những chủ cửa hàng ở khu này được cho là kiếm lời bằng cách bán thực phẩm và hàng hóa với giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường cho các đối tượng lừa đảo bị giam bên trong.

Ông Oh Chang-soo, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Sihanoukville, cho biết: “Trong khu phức hợp, dầu gội đầu có giá chưa đến 10 USD ngoài thị trường, nhưng được bán với giá 100 USD”.

Ở đây, không chỉ cờ bạc mà cả ma túy cũng được dùng như công cụ “giam cầm” các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng bị ép sử dụng ma túy để nghiện, rồi tiếp tục bị buộc mua ma túy, một hình thức kiếm thêm tiền cho tổ chức.

Những người trốn thoát khỏi khu vực này được coi là vô cùng may mắn.

Ông Oh cho biết: “Nếu bạn từ chối tham gia lừa đảo hoặc nghe lén điện thoại trong trại, bạn sẽ bị tra tấn hoặc bị bán sang khu phức hợp khác.”

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn

Liên quan đến tình hình nhiều công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 17/10 đã ra lệnh khẩn cấp, yêu cầu nhanh chóng gỡ bỏ các thông tin tuyển dụng trực tuyến có tính chất lừa đảo, dụ dỗ người Hàn sang Campuchia và khu vực Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động phạm tội.

Theo ông Lee Kyu-yeon, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng và truyền thông của Nhà Xanh, Tổng thống Lee đã chỉ đạo Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia phối hợp xử lý khẩn trương.

Khi chiến dịch trấn áp tội phạm ở Campuchia được đẩy mạnh, chính phủ Hàn Quốc mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp này, nhận định rằng các đường dây tuyển dụng có thể chuyển hoạt động sang những quốc gia Đông Nam Á khác.

Theo chỉ thị, các cơ quan chức năng sẽ giám sát những trang web hiển thị quảng cáo tuyển dụng bất hợp pháp, báo cáo kết quả cho các nhà điều hành cổng thông tin, từ đó tiến hành xóa bỏ và chặn các nội dung vi phạm.

Ông Lee Kyu-yeon cho biết thêm: “Chính phủ đã nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó chung (TF), và hôm nay chúng tôi cũng đã lập cơ quan tư vấn phối hợp với sự tham gia của Naver, Kakao, Google và các bên liên quan. Thông qua đó, chúng tôi sẽ vận hành một hệ thống đánh giá tự quản hoàn chỉnh.”

Ông nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ đảm bảo không có công dân vô tội nào bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này.”

Trong khi đó, trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-ah hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định chính quyền Campuchia đang tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến và các tổ chức tội phạm liên quan.