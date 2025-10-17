160 ngày trong ổ lừa đảo ở Campuchia: "Mày phải trả tiền cho cả không khí mày thở"

Khi được tìm thấy, cả hai nạn nhân – Kim (28 tuổi) và Lee (35 tuổi) – đều trong tình trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn sau nhiều tháng bị tra tấn.

"Giật mình khi nghe tiếng vặn chìa khóa"

"Tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng vặn chìa khóa," Kim nói với phóng viên tờ Hankook Ilbo tại văn phòng di trú của cảnh sát tỉnh Sihanoukville hôm 15-10.

Cả hai kể rằng họ bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc trực tuyến với mức lương cao và điều kiện sống thoải mái nhưng khi đến nơi, họ bị đưa thẳng vào khu ‘Wenqi’ - thuật ngữ tiếng Trung dùng để chỉ các tổ hợp lừa đảo xuyên quốc gia đang lan rộng ở Đông Nam Á.

Một nạn nhân người Hàn Quốc cho xem những vết sẹo trên cánh tay – dấu tích của chuỗi ngày bị tra tấn và ép buộc làm việc trong đường dây lừa đảo tại Campuchia. Ảnh: The Korea Times

Theo Yonhap, Kim nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng trên Telegram hồi tháng 2, yêu cầu thành thạo chương trình máy tính, hứa trả 8-15 triệu won/tháng (5.600–10.500 USD), được ở phòng riêng, ăn thức ăn Hàn Quốc.

Tin tưởng đây là cơ hội đổi đời, anh bay sang Campuchia và bị bắt giữ ngay sau khi đến nơi. Khi từ chối tham gia hoạt động lừa đảo, Kim bị đánh bằng ống kim loại rồi chuyển đến "Wenqi số 10", một khu phức hợp khét tiếng ở TP Poipet của Campuchia, gần biên giới Thái Lan.

Anh Lee cũng bị dụ tương tự bởi một "nhà môi giới Trung Quốc". Khi công ty anh hợp tác phá sản, anh bị dụ tham gia một dự án trực tuyến khác và sau đó bị giam lỏng.

Khi tìm cách trốn thoát, anh bị bắt lại và "bán" cho nhóm khác với giá 3.000 USD, con số tăng lên 5.000 rồi 8.000 USD mỗi khi bị chuyển đi.

"Một lính canh nói với tôi: ‘Muốn đi thì trả 8.000 USD tiền bọn tao mang mày tới đây, cả tiền ăn, ở và không khí mày hít thở nữa’" Nạn nhân họ Lee, người Hàn Quốc

Đội đặc nhiệm Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia xông vào sào huyệt lừa đảo. Thực hiện: Thanh Long - Xuân Mai

"Địa ngục trần gian Wenqi"

Cả hai cho biết bên trong khu Wenqi, họ bị nhốt 12 người trong một phòng có hai giường tầng, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì, ban ngày bị xích chân, ban đêm bị còng tay vào giường.

Phòng G106 được họ mô tả là "địa ngục trần gian", nơi nạn nhân bị treo lên trần hoặc chích điện vào đùi. Họ thường xuyên lả đi trong những căn phòng tối tăm không đèn và ngột ngạt, thậm chí ở trong đó không biết được bên ngoài là ngày hay đêm.

"Một người Trung Quốc đã cố trốn thoát và bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi" - anh Lee kể.

Anh Kim nói thêm: "Họ bắt tôi lau vết máu bắn trên tường và sàn. Mùi máu tanh bám trên tay tôi suốt cả tuần". Kim thổ lộ có lúc anh muốn tự tử nhưng không thể vì hai tay bị còng liên tục.

Nạn nhân người Hàn Quốc cho thấy chân đầy vết bầm sau nhiều tháng bị tra tấn tại Campuchia. Ảnh The Korea Times

Tháng 8, Kim mượn được điện thoại của lính canh với lý do gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn gái. Anh đã gửi tin cầu cứu qua Telegram đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng kế hoạch bị phát hiện sau hai tiếng rưỡi. Cả hai bị trói vào giường suốt một tháng và chỉ được phép dùng nhà vệ sinh một lần mỗi ngày.

Sau đó, họ bị chuyển đến một tòa nhà giả làm khách sạn du lịch ở Sihanoukville, nơi các tầng trên được dùng để điều hành hoạt động lừa đảo.

Tại đây, họ bị ép đóng giả quan chức Hàn Quốc trong các cuộc gọi và được gọi bằng số phòng "1323". Hai người kể "những tay môi giới người Trung Quốc" nói sẽ thả họ ra nếu kiếm được 1 tỉ won doanh số.

Không bỏ cuộc, tận dụng một lỗ hổng trong hệ thống wifi, Kim đã gửi chi tiết vị trí và bản sao giấy tờ tùy thân cho gia đình, đồng thời liên hệ với văn phòng nghị sĩ Park Chan-dae ở Seoul.

Thông tin này giúp Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp với cảnh sát Campuchia tổ chức giải cứu. "Nếu lần này thất bại, tôi không biết có còn sống được hay không" - Kim nói, giọng run rẩy.

Nạn nhân người Hàn Quốc cho thấy thư mục "Thư gửi cho chính mình" – nơi anh từng bí mật lưu trữ thông tin và cầu cứu để tìm cơ hội thoát thân. Ảnh: The Korean Times

Chỉ muốn được về nhà

Ngày 29-9, sau 160 ngày bị giam giữ, cảnh sát ập vào tòa nhà, bắt giữ nhiều nghi phạm người Trung Quốc và giải cứu Kim cùng Lee. Truyền thông Hàn Quốc mô tả khi được giải cứu, hai người run rẩy không nói nên lời

Hiện hai nạn nhân vẫn bị giữ lại Campuchia với tư cách nhân chứng trong cuộc điều tra. Do hộ chiếu bị tịch thu, việc xác minh và cấp lại giấy tờ vẫn đang được tiến hành. "Tôi chỉ muốn được về nhà, dù chỉ sớm hơn một giây" - anh Kim nói trong nước mắt.

Theo The Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã cử một tổ đặc nhiệm do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu sang Phnom Penh vào ngày 14-10 để phối hợp với giới chức Campuchia trong việc xử lý khủng hoảng liên quan đến công dân Hàn Quốc bị ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.

Khách sạn ở Sihanoukville - Campuchia, nơi Lee và Kim bị giam giữ lần cuối trước khi được giải cứu. Các tầng trên của tòa nhà là căn cứ cho hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: The Korea Times

Nhiệm vụ của tổ đặc nhiệm bao gồm tìm kiếm và bảo vệ khoảng 80 công dân Hàn Quốc hiện chưa rõ tung tích, thảo luận việc khám nghiệm và hồi hương thi thể một sinh viên Hàn Quốc được cho là đã tử vong do tra tấn, đồng thời giải quyết thủ tục hồi hương cho 63 người khác đang bị giam giữ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cùng ngày, theo báo cáo của Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đã có 330 công dân Hàn Quốc tại Campuchia bị giam giữ sau khi trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo việc làm.

Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, khi nhiều người bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa về công việc thu nhập cao nhưng sau đó lại bị tước đoạt hộ chiếu, giam giữ và ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.