Con gái bị cha mẹ ruột nhốt trong phòng ngủ trẻ em suốt 27 năm

Mirella, 42 tuổi, sinh sống tại thành phố Katowice, tỉnh Silesia, Ba Lan , bị nhốt trong cùng căn phòng ngủ của mình suốt 27 năm. May mắn, cảnh sát tìm thấy và giải cứu cô khi đang trong tình trạng suy kiệt.

Hàng xóm đã nhờ lực lượng chức năng can thiệp khi phát hiện ra Mirella từ phía xa. Lúc sau, Mirella được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Chân cô bị nhiễm trùng nặng và phải tiến hành cấp cứu để bảo toàn mạng sống .

Tại hiện trường, cảnh sát cho biết thêm: "Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện một phụ nữ bị nhốt trong phòng. Khi được hỏi, cô cũng khẳng định không cần giúp đỡ. Tuy nhiên vì tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất nguy kịch, vì vậy chúng tôi phải lập tức tiến hành đưa đi bệnh viện cấp cứu".

Sau khi bị mẹ ruột nhốt 27 năm, Mirella được lực lượng cảnh sát giải cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Vụ án của Mirella là một trong những trường hợp bị giam giữ lâu nhất và kinh hoàng nhất tại Ba Lan. Cơ quan chức năng địa phương cho biết nạn nhân bị nhốt trong căn phòng sau khi cha mẹ báo cô mất tích vào năm 15 tuổi.

Ông Łukasz Pach, Giám đốc Dịch vụ Y tế Khẩn cấp tại thành phố Katowice chia sẻ: " Xe cứu thương của chúng tôi được cảnh sát điều động. Trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện, bệnh nhân nói với chúng tôi rằng cô đã không rời khỏi nhà hơn 20 năm qua".

Căn phòng Mirella bị nhốt trông giống phòng trẻ con, chất đầy đồ chơi. Tại hiện trường, cảnh sát đã chất vấn mẹ của Mirella. Mẹ cô thậm chí còn có những lời nói và hành vi tấn công người thi hành công vụ. Cha của cô thì không có nhà khi vụ việc diễn ra.

Mẹ của Mirella khai với cảnh sát rằng bản thân đã định vứt bỏ con từ khi còn nhỏ. 27 năm trước, bà giả vờ nói với một người hàng xóm rằng Mirella bị bắt cóc. Người mẹ còn thú nhận chưa từng đưa con gái ra ngoài mà chỉ đưa con đi loanh quanh trong vườn vào buổi đêm.

Hàng xóm đã lập ra một quỹ cộng đồng để giúp đỡ Mirella. Người tổ chức quỹ nói thêm: "Chúng tôi đến bệnh viện gần như mỗi ngày. Mirella là một cô gái rất tốt, có nhiều ước mơ. Cô ấy chưa từng đi khám bác sĩ, không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, gần như là không được biết đến trên cõi đời này.

Chúng tôi đã mua thuốc mỡ, áo khoác và giày cho Mirella. Chúng tôi muốn giúp đỡ cô ấy lâu dài, bao gồm cả hỗ trợ pháp lý".

Trường hợp của Mirella không phải là duy nhất. Trước đó, một người đàn ông ở Mỹ đã phải phóng hỏa nhà mẹ kế để trốn thoát khỏi cái mà người dân địa phương gọi là ngôi nhà kinh hoàng.

Tương tự, nhiều trẻ em ở Tây Ban Nha cũng bị cha mẹ giữ làm con tin trong chính ngôi nhà của mình suốt nhiều năm, do họ mắc hội chứng Covid và sợ hãi thế giới bên ngoài.