Vụ người phụ nữ gốc Việt chết giữa căn phòng đầy máu tại Nhật: Camera ghi lại gì?

Ngày 15/10, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại một chung cư ở quận Nishi, thành phố Hiroshima, Nhật Bản, khi một người phụ nữ gốc Việt khoảng 30 tuổi bị sát hại. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào buổi tối cùng ngày bởi một người đàn ông được cho là chồng của cô. Cảnh sát đang điều tra vụ việc dưới góc độ án mạng và truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào buổi sáng cùng ngày, nạn nhân đã ra khỏi nhà ít nhất một lần và xuất hiện trên camera an ninh quanh khu vực. Do đó, cảnh sát nghi ngờ cô bị sát hại vào buổi chiều.

Căn phòng nơi phát hiện thi thể bị xáo trộn, đồng thời có dấu vết máu trên sàn nhà, khiến cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ cướp giết người.

Ngoài ra, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi từ sáng ngày 17/10 để sớm xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

