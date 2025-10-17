Bé gái 13 tuổi tự tử sau khi lừa bố đưa tới hồ chứa nước

Cái chết thương tâm của bé gái 13 tuổi Qudsiyah Mahmood tại Hồ chứa nước Baitings ở Yorkshire, Anh vào ngày 28/5 đã được Trợ lý điều tra viên Caroline Chandler kết luận là một vụ tự tử, Tòa án giám định y khoa Bradford thông báo vào ngày 16/10 (giờ địa phương).

Vụ việc ban đầu được cho là một "tai nạn thương tâm" sau khi Qudsiyah rơi xuống từ lan can cầu tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Tuy nhiên, các bằng chứng thu thập được sau đó đã làm sáng tỏ những tình tiết đau lòng dẫn đến thảm kịch.

Hồ chứa nước Baitings ở Yorkshire, Anh. (Ảnh: MEN Media)

Giả vờ để được đến hiện trường

Theo lời kể của Thanh tra Laura Hall, đại diện cho Cảnh sát West Yorkshire, Qudsiyah đã sử dụng một thủ đoạn để thuyết phục bố mình đưa cô đến hồ chứa nước. Cô bé đã cầu xin bố - người đang bị bệnh - đưa mình đến đó với lời hứa sẽ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi ở trường.

Thanh tra Hall cho biết, Qudsiyah nói rằng cô muốn đến chụp ảnh trên cây cầu như những gì cô thấy trên mạng xã hội. Sau khi chụp ảnh bên bờ hồ, hai bố con đi bộ đến cây cầu. Vài phút trước khi xảy ra vụ việc, Qudsiyah còn nhờ bố quay một số video.

"Ông Mahmood đang đi bộ về phía trước một chút thì nhớ lại rằng ông 'cảm thấy có điều gì đó không ổn' và 'nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe'. Ông quay lại và thấy Qudsiyah đang ở bên kia cầu và đang vùng vẫy dưới nước", Thanh tra Hall kể lại.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: MEN Media)

Bằng chứng về sức khỏe tâm thần

Tòa án được thông báo rằng Qudsiyah đang phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã có hành vi tự làm hại bản thân trước đó.

Cuộc điều tra cũng đã xem xét các tin nhắn trên Snapchat mà Qudsiyah gửi cho bạn bè trước khi qua đời. Những tin nhắn này cho thấy cô bé đã "có ý định bi thảm" về việc tự tử.

Bạn bè và giáo viên đều mô tả Qudsiyah là một cô gái "thông minh, tốt bụng và thân thiện". Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, cô bé đã phải vật lộn với khuynh hướng tình dục và nhắn tin cho bạn bè rằng cô đang nghi ngờ về giới tính và tôn giáo của mình. Cô từng tự mô tả mình là người theo thuyết bất khả tri và có giới tính linh hoạt.

"Ảnh chụp màn hình tin nhắn được gửi trên Snapchat ám chỉ rằng Qudsiyah đang có tâm trạng chán nản và bối rối về vấn đề tình dục... và liệu cô ấy có ý định tự tử hay không. Gia đình không biết về chuyện này nhưng nói với cảnh sát rằng, dù có vấn đề gì đi nữa, họ vẫn sẽ hỗ trợ", Thanh tra Hall cho biết.

Cái chết thương tâm

Nhân chứng duy nhất, một người chạy bộ tên là Cooke, kể lại rằng anh nhìn thấy cô bé "nhảy xuống mà không do dự". Thi thể của Qudsiyah không được tìm thấy cho đến ngày hôm sau khi lực lượng cứu hộ sử dụng công nghệ sonar. Khám nghiệm tử thi xác nhận cô đã chết đuối.

Dựa trên toàn bộ bằng chứng và kết luận rút ra từ cuộc điều tra. Phiên tòa kết luận rằng cái chết của Qudsiyah Mahmood là một vụ tự tử có chủ đích – khép lại một câu chuyện đầy nước mắt về sự cô đơn và khủng hoảng tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên.