Thảm họa kỳ lạ nhất thế giới: 600.000 lít bia giết chết 8 người giữa trung tâm London

Nhà máy bia Meux & Company nằm trên đường Tottenham Court Road, là một trong những cơ sở sản xuất bia porter lớn nhất nước Anh vào thời điểm đó.

Bia porter, loại bia đen được ưa chuộng trong giới lao động London thế kỷ 19, được chứa trong những thùng gỗ khổng lồ, một số có thể cao hơn cả ngôi nhà hai tầng và trong những thùng bia khổng lồ đó, có một thùng chứa 610.000 lít bia, vốn đã xuất hiện vết nứt nhỏ trước đó vài ngày, nhưng công nhân được lệnh “chưa cần sửa gấp”.

Khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 10, tai họa ập đến. Chiếc vòng sắt khổng lồ giữ thân thùng bất ngờ bung ra, tạo nên một tiếng nổ chát chúa vang khắp nhà máy.

Áp lực khủng khiếp khiến toàn bộ thùng chứa vỡ tung, tạo ra một làn sóng bia đen đặc quánh cao hơn 4 mét, phá vỡ tường nhà máy và tràn ra khu dân cư đông đúc xung quanh.

Dòng thác bia cuốn phăng mọi vật cản, từ bàn ghế, xe đẩy, cho đến tường gạch. Trong vài phút ngắn ngủi, khu ổ chuột St. Giles biến thành một biển bia thực sự.

Những người dân nghèo không kịp chạy đã bị cuốn trôi, mắc kẹt hoặc chết ngạt trong hỗn hợp bọt và bùn. Bi kịch càng đau lòng hơn khi trong số 8 nạn nhân thiệt mạng có những người đang dự một đám tang bị nhấn chìm ngay giữa phòng tang lễ.

Khi dòng bia lắng xuống, cảnh tượng hiện ra khiến người ta không thể tin vào mắt mình: xác người, bàn ghế, gạch vụn và thùng bia nằm la liệt giữa con phố ẩm ướt, nồng nặc mùi men.

Một số nhân chứng kể lại, nhiều người dân nghèo sau đó đã cố vớt bia còn sót lại bằng xô chậu hoặc cốc, coi đây là “món quà trời ban” giữa nghèo khổ. Tuy nhiên, cảnh tượng vui đùa ấy nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng khóc thương của những gia đình mất người thân.

Hơn 600.000 lít bia đen trào ra từ Nhà máy bia Meux & Company, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, giết chết 8 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Sự kiện có một không hai trong lịch sử này được người dân London gọi bằng cái tên vừa bi thương vừa mỉa mai: “The Great Beer Flood” – Lũ bia vĩ đại.

Sự kiện nhanh chóng lan khắp London, khiến dư luận vừa kinh hoàng vừa… khó tin. Một số người nghĩ đây là trò đùa của báo chí, bởi “một trận lũ bằng bia” nghe thật vô lý. Nhưng khi các nhân chứng và giới chức xác nhận, cả nước Anh phải thừa nhận rằng tai họa kỳ quái ấy là có thật.

Cuộc điều tra được mở ra ngay sau đó. Tòa án cho rằng vụ việc là “tai nạn không thể tránh khỏi”, vì thiết kế của các thùng chứa khổng lồ này được coi là tiêu chuẩn vào thời điểm đó.

Do vậy, không ai bị buộc tội hay chịu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, công ty Meux & Company còn được miễn một phần thuế bia, giúp họ tránh phá sản vì thiệt hại quá lớn.

Dẫu vậy, dư luận không hoàn toàn đồng tình với kết luận này. Nhiều người cho rằng nguyên nhân sâu xa là do sự cẩu thả trong bảo trì và giám sát, khi công nhân đã báo cáo vết nứt trên thùng từ trước nhưng không ai xử lý. Cũng có ý kiến cho rằng việc chứa lượng bia khổng lồ trong khu dân cư đông đúc là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Thảm họa “Lũ bia London” đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân St. Giles, một khu phố vốn đã nghèo nàn và đông đúc. Các gia đình mất người thân không nhận được bồi thường thích đáng, trong khi công ty bia nhanh chóng phục hồi sản xuất chỉ vài tháng sau đó.

Về sau, vụ việc này trở thành một phần kỳ lạ trong lịch sử công nghiệp Anh, được nhắc lại như một ví dụ về ranh giới mong manh giữa phát triển và thảm họa. Nó cũng khiến ngành sản xuất bia phải xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là trong việc lưu trữ chất lỏng có áp lực lớn.

Ngày nay, vị trí nơi từng xảy ra vụ “lũ bia” giờ là khu trung tâm London sầm uất, với các cửa hàng, quán cà phê và khách sạn hiện đại. Không còn dấu tích nào của dòng thác bia đen năm xưa, nhưng trong những quán rượu cổ quanh khu Tottenham Court Road, câu chuyện về “biển bia giết người” vẫn được người dân kể lại với nụ cười nửa tin nửa ngờ - vừa là giai thoại bi hài, vừa là lời nhắc về một chương kỳ quái trong lịch sử đô thị London.