Thị trường "hết vàng": Nhà cung cấp lớn nhất 1 quốc gia phải dừng bán vàng nhỏ lẻ, người dân giờ có xếp hàng cũng không mua được

Tập đoàn Tanaka Precious Metal Group Co., nhà bán lẻ vàng lớn nhất Nhật Bản, đã thông báo tạm ngừng bán các loại thỏi vàng nhỏ trong ít nhất một tháng do không thể đáp ứng được sự quan tâm mua hàng cuồng nhiệt, vốn được thúc đẩy bởi việc giá kim loại quý này tăng lên mức kỷ lục.

Tanaka cho biết hôm thứ Năm (ngày 16/10) rằng họ đã tạm dừng bán các thỏi vàng từ 5 đến 50 gram và các thỏi bạch kim từ 5 đến 10 gram do nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng. Công ty đặt mục tiêu nối lại việc bán hàng vào cuối tháng 11 và trong thời gian chờ đợi sẽ tiếp tục cung cấp các loại thỏi vàng và bạch kim có trọng lượng trên 100 gram.

Trong một tuyên bố, Tanaka cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường hệ thống sản xuất với mục tiêu nhanh chóng khôi phục nguồn cung ổn định cho khách hàng." Công ty đang tăng cường nhân sự, đồng thời tạm dừng chương trình tái chế kim loại quý, được gọi là RE:TANAKA, tại một số cửa hàng được chọn.

Trên khắp châu Á và Trung Đông, người tiêu dùng đang đổ xô mua vàng thỏi trước khi giá vàng tiếp tục leo thang. Kim loại quý này đã tăng hơn 60% trong năm nay lên mức cao kỷ lục trên 4.200 USD/ounce, tạo tiền đề cho mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1979. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị leo thang và sự không chắc chắn về quỹ đạo cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Nguồn: Bloomberg