Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Một người Úc đã có phát hiện đáng kinh ngạc khi tìm thấy một "kho báu" trị giá ước tính 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) ngay gốc cây mục.

Anh Luke Phillips sống ở Úc, đã phát hiện một thỏi vàng tự nhiên trị giá hơn 100.000 USD khi sử dụng máy dò kim loại tại khu rừng Ballarat, vùng đất nổi tiếng từ cơn sốt vàng Victoria cách đây gần 150 năm. Sau 7 năm miệt mài tìm kiếm đồ vật thất lạc, phát hiện này là bước ngoặt lớn trong hành trình săn kho báu của anh.

Đáng chú ý trong một lần khảo sát, Phillips phát hiện một hố khai thác cũ từ thời kỳ sốt vàng. Ban đầu, anh chỉ tìm thấy vài vảy vàng nhỏ. Tuy nhiên, khi máy dò phát tín hiệu yếu gần một khúc gỗ mục phủ rêu, anh quyết định kiểm tra kỹ hơn. "Tôi suýt bỏ qua vì tín hiệu quá yếu. Thường thì đào sâu chỉ tìm được đinh gỉ, móng ngựa hoặc đạn chì," Phillips kể với 9News. Khi lăn khúc gỗ sang một bên, tín hiệu rõ hơn, và sau khi đào qua lớp đất bám rễ cây, anh phát hiện một cục vàng nguyên khối lấp lánh.

Cục vàng được người đàn ông tìm thấy.

Các chuyên gia địa phương xác nhận đây là một trong những phát hiện hiếm có tại Ballarat, nơi từng là tâm điểm của cơn sốt vàng thế kỷ 19. Thỏi vàng có giá trị gấp 4 lần thu nhập hàng năm của gia đình Phillips, được ước tính đạt mức 6 con số (trên 100.000 USD) do kích thước và độ hiếm.

"Đó là khoảnh khắc vỡ òa, một trải nghiệm cả đời chỉ có một lần. Tôi sẽ nhớ mãi," Phillips chia sẻ. Anh đã bán thỏi vàng ngay sau đó, dù không tiết lộ giá cụ thể. Số tiền thu được là "bước ngoặt lớn" cho gia đình anh, đặc biệt khi Phillips phải nghỉ làm toàn thời gian vài năm trước do vấn đề sức khỏe. "Số tiền này giúp trả nợ thế chấp, lập quỹ học vấn cho các con, và có thể mua một chiếc xe mới," người cha ba con nói. "Dù chưa đủ để nghỉ hưu, nhưng nó giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể", anh nói.

Câu chuyện của Phillips đang lan tỏa, truyền cảm hứng cho cộng đồng săn kho báu khắp nước Úc.

Trước đó cũng tại Úc một người đàn ông vô tình nhặt được được hòn đá chứa 2,6kg vàng. Ngay lập tức ông mang vàng đến nhà kinh doanh vàng Darren Kamp, một nhà bán lẻ thiết bị thăm dò ở Victoria, để định giá.

Ông Kamp, người đã làm việc trong ngành công nghiệp vàng 43 năm, cho biết tảng đá là mẫu vật vàng lớn nhất mà ông từng thấy.

"Anh ta hỏi tôi là liệu tảng đá chứa vàng này có giá 6.600 USD hay không? Khi cầm lấy nó, tôi đã nói, tôi nghĩ là 66.000 USD", ông Kamp nói.

Sau đó, người đào vàng nói rằng, anh ta chỉ mang một nửa tảng đá đến để thẩm định, nửa còn lại để ở nhà. Cuối cùng, tảng đá được xác định chứa 2,6kg vàng, và ông Kamp đã mua lại với giá 160.000 USD.

Theo BBC, Australia được xem là quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới và cũng có nhiều cục vàng có kích thước lớn. Năm 1869, một cục vàng nặng 72kg được tìm thấy gần Moliagul ở Victoria. Ngày nay, một cục vàng như vậy được định giá 45,3 triệu USD.