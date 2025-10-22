Cú lừa "ăn lẩu miễn phí" khiến 600 người cao tuổi mất trắng 15,5 tỷ đồng

Trong một diễn biến không ngờ tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, một nhóm lừa đảo đã dùng chiêu thức "ăn lẩu miễn phí" để thu hút người cao tuổi tham gia vào một kế hoạch đầu tư mạo hiểm. Cụ thể, họ mời gọi các cụ già đến thưởng thức bữa lẩu không tốn phí và sau đó, dụ họ đầu tư vào "quỹ nuôi bò", với lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ. Sự việc này đã được chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin gần đây.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, khi nhóm lừa đảo này lập ra một cửa hàng lẩu và quảng cáo rằng thịt bò được phục vụ tại đây đến từ một "trang trại nuôi bò" do chính họ xây dựng. Họ thuyết phục khách hàng rằng chỉ cần đầu tư tối thiểu 1.800 NDT (6,6 triệu đồng), họ có thể nhận được lợi nhuận lên đến 50% mỗi năm. Điều này đã khiến nhiều người cao tuổi không ngần ngại bỏ tiền ra đầu tư, hy vọng sẽ thu lại được lợi nhuận cao.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khi các nhà đầu tư nhận được tiền lãi đúng như cam kết. Điều này đã làm tăng thêm niềm tin và thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn. Thậm chí, nhóm lừa đảo còn tung ra chiêu thức khuyến mãi: những ai đầu tư từ 10.000 NDT (36 triệu đồng) trở lên sẽ được tham gia chuyến tham quan miễn phí đến "trang trại nuôi bò" ở Nội Mông. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng hoạt động, cửa hàng lẩu đã đóng cửa và biến mất không dấu vết, để lại nỗi thất vọng và mất mát lớn cho các nhà đầu tư.

Khi những người bị hại bắt đầu liên kết và báo cáo sự việc với cảnh sát, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện rằng "trang trại nuôi bò" không hề tồn tại. Thực chất đây chỉ là một trò lừa đảo, nơi tiền của những nhà đầu tư mới được dùng để trả lãi cho những người tham gia sớm hơn. Cuối cùng, nhóm lừa đảo đã thu về số tiền lên đến 4,2 triệu NDT (khoảng 15,5 tỷ đồng), làm thiệt hại cho hơn 600 người cao tuổi.

Đến ngày 5 tháng 8 năm 2024, tòa án Hàng Châu đã đưa ra phán quyết đối với vụ án này. Trùm lừa đảo, một người đàn ông họ Wang, bị kết án 7 năm rưỡi tù giam với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài việc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, hắn còn bị phạt thêm 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).

