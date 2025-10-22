Người phụ nữ thổi kèn trong suốt ca phẫu thuật não kéo dài 4 tiếng

Bà Denise Bacon, 65 tuổi, sống tại thị trấn Crowborough (hạt East Sussex), cho biết các ngón tay của bà cử động linh hoạt trở lại gần như ngay khi dòng điện được kích hoạt trong não.

Là một chuyên gia trị liệu ngôn ngữ đã nghỉ hưu, bà Bacon được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson từ năm 2014, với các triệu chứng co cứng cơ, cử động chậm chạp và run rẩy khiến bà dần mất khả năng đi lại, bơi lội, khiêu vũ và buộc phải từ bỏ đam mê chơi nhạc cụ cách đây 5 năm.

Hôm 21/10, tại Bệnh viện King’s College (London), bà trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng do Giáo sư Keyoumars Ashkan, chuyên gia phẫu thuật thần kinh hàng đầu nước Anh, trực tiếp thực hiện. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bà Bacon hoàn toàn tỉnh táo dưới tác dụng của thuốc gây tê cục bộ, chỉ làm tê da đầu và xương sọ.

Ca phẫu thuật áp dụng phương pháp kích thích não sâu (Deep Brain Stimulation – DBS), trong đó các điện cực nhỏ được cấy vào vùng não kiểm soát vận động để giảm triệu chứng run, cứng và chậm vận động.

Giáo sư Ashkan cho biết: “Chúng tôi khoan hai lỗ nhỏ bằng nửa đồng xu 5 pence trên hộp sọ của Denise, sau đó gắn một khung định vị có toạ độ chính xác như hệ thống GPS để dẫn đường đến đúng vị trí trong não cần cấy điện cực. Khi kích hoạt dòng điện ở bán cầu trái, bàn tay phải của bà lập tức cử động linh hoạt hơn. Điều tương tự cũng xảy ra khi kích hoạt bên phải.”

Ông nói thêm: “Vì bà Denise vốn là một nghệ sĩ clarinet, chúng tôi đề nghị bà mang nhạc cụ vào phòng mổ để kiểm tra xem liệu DBS có giúp bà chơi được hay không. Và kết quả thật đáng kinh ngạc: ngay khi dòng điện được bật, khả năng vận động và chơi nhạc của bà cải thiện rõ rệt.”

Bà Bacon từng là thành viên của ban nhạc East Grinstead Concert Band, xúc động chia sẻ: “Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi tay phải của mình di chuyển dễ dàng hơn hẳn sau khi kích thích được bật. Khi thổi clarinet, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi vui mừng khôn xiết.”

Sau phẫu thuật, bà cũng cho biết đã cảm nhận được sự cải thiện trong việc đi lại, và háo hức trở lại hồ bơi cũng như sàn nhảy để xem khả năng vận động của mình tiến bộ đến đâu.

Bà Bacon được cấy máy phát xung có pin sạc, đặt trong ngực, có thể hoạt động tới 20 năm trước khi cần thay mới. Thiết bị này theo dõi hoạt động não và tự động điều chỉnh mức kích thích điện khi cần thiết.

Giáo sư Ashkan khẳng định: “Kích thích não sâu là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả, có bằng chứng rõ ràng và bền vững nhất đối với các triệu chứng vận động của bệnh Parkinson. Những tiến bộ trong công nghệ DBS hiện nay cho phép chúng tôi cá nhân hoá điều trị, giúp người bệnh có cuộc sống tốt hơn.”

