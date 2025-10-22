Nhân viên làm vỡ 50 vòng ngọc bích trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, chủ tiệm đưa ra quyết định sốc

Sự việc diễn ra vào tháng 10 và toàn bộ quá trình được camera giám sát ghi lại. Khi đang di chuyển bàn theo yêu cầu để phục vụ việc quay video sản phẩm, nhân viên nam - một sinh viên mới ra trường làm việc chưa đầy vài tháng đã đánh rơi cả hộp chứa khoảng 50 chiếc vòng ngọc bích. Tiếng va đập lớn vang lên, anh lập tức cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi sụp xuống vì sốc khi nhận ra phần lớn đã vỡ không thể cứu vãn.

Chủ cửa hàng, ông Cheng, cho biết có hơn 30 chiếc trong số đó bị vỡ hoàn toàn. Số vòng được làm từ ngọc nephrite nhập từ Nga, nổi tiếng bởi độ trong và độ hiếm, đặc biệt không được mua bảo hiểm. Cửa hàng chưa mở cửa, hàng hóa trưng bày tạm thời trên bàn không có thảm lót chống sốc, nghĩa là toàn bộ tổn thất sẽ phải do phía cửa hàng tự gánh.

Điều khiến dư luận bất ngờ là Cheng không trách phạt nhân viên cũng không yêu cầu bồi thường. Ông nói rõ: “Bàn được di chuyển theo yêu cầu của tôi và của khách. Cậu ấy chỉ quá thiếu kinh nghiệm giống nhiều người trẻ tuổi khác”. Chủ cửa hàng cho biết sẽ giữ lại những chiếc vòng ngọc vỡ và trưng ngay tại cửa hàng như một “tấm gương răn”, để tất cả nhân viên nhớ sai sót này có giá rất đắt.

Nam nhân viên thừa nhận anh “run rẩy và sợ hãi khi nhặt các mảnh vỡ”, nhưng sự bao dung của chủ đã “giữ lại hy vọng cho tương lai”. Anh hứa sẽ làm việc hết mình để đền đáp.

Một chi tiết đáng chú ý khác: tại thời điểm sự cố, diễn viên nổi tiếng Tan Kai (6,7 triệu người theo dõi) có mặt ở cửa hàng và chính anh là người đã yêu cầu di chuyển bàn để tiện quay video giới thiệu sản phẩm. Tan nói cảm thấy có lỗi: “Nếu tôi không yêu cầu thì việc này đã không xảy ra”, đồng thời cho biết đang tìm cách giúp chủ cửa hàng khắc phục tổn thất, ví dụ tái chế ngọc vỡ.

Sau khi video lan truyền, chủ đề này nhanh chóng thu hút 30 triệu lượt theo dõi trên mạng Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi cả ba phía: chủ cửa hàng, nhân viên và khách đều đã hành xử có trách nhiệm và tử tế. Cũng có ý kiến nhắc nhở: “Đồ giá trị hàng triệu tệ không nên để sơ sài như vậy”; đồng thời có gợi ý biến vòng vỡ thành chuỗi hạt để “gỡ lại phần nào thiệt hại”.

Từ một va chạm tưởng chừng chỉ có nước “vỡ nợ”, vụ việc trở thành bài học sống động về quản trị rủi ro, ứng xử kinh doanh và cách một doanh nhân chọn lòng nhân thay vì trừng phạt khi đứng trước mất mát rất thực bằng tiền mặt.

Theo SCMP