Nổ tại nhà máy hóa chất Nga khiến 3 người thiệt mạng

(Ảnh: @strkoroche / Telegram)

Người đứng đầu khu vực cho biết hôm 18/10, nhưng không nêu rõ nguyên nhân vụ nổ nhà máy. Vụ nổ xảy ra tại Nhà máy Avangard vào tối 17/10 (theo giờ địa phương).

Theo các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Nhà máy Avangard tọa lạc tại thành phố Sterlitamak, chuyên sản xuất vũ khí và đạn dược phục vụ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine, .

Người đứng đầu Cộng hòa Bashkortostan - ông Radiy Khabirov - phát biểu trên Telegram hôm 18/10 rằng "một vụ nổ khá dữ dội đã phá hủy một trong những tòa nhà" tại địa điểm nhà máy hóa chất, khiến 3 phụ nữ thiệt mạng. Ông cho biết thêm 5 người khác bị thương và đã được đưa vào bệnh viện. Hai người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Các chuyên gia pháp y đang điều tra nguyên nhân vụ nổ - ông Khabirov cho biết, đồng thời phủ nhận rằng vụ nổ là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra.

Vụ nổ nhà máy hóa dầu ở Bashkortostan, Nga khiến 3 người bị thương, vào tháng 8/2024 (Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga)

Các dịch vụ khẩn cấp cho biết hôm 18/10 rằng họ đã hoàn tất các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại nhà máy Sterlitamak. Hoạt động này đã diễn ra suốt đêm.

Nhà máy thực hiện một nhiệm vụ quan trọng do nhà nước giao phó là sản xuất thuốc nổ công nghiệp và xử lý vật liệu nổ - ông Khabirov nói.

Ông thông tin nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ nổ nhà máy hóa chất đang được các chuyên gia điều tra.

Kể từ năm 2022, Nhà máy Avangard do tập đoàn công nghiệp nhà nước Rostec của Nga kiểm soát.

Được biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu lớn cùng khu vực này 1 tháng trước. Ngày 18/9, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Bashkortostan do tập đoàn nhà nước Gazprom điều hành trong một chiến dịch nhắm vào nguồn thu từ năng lượng của Nga được sử dụng để tài trợ cho quân đội.

Vào thời điểm đó, ông Khabirov xác nhận rằng 2 máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu này.