63 người tử vong khi hai xe buýt đâm nhau trực diện trên cao tốc

Cảnh sát xác nhận hai xe buýt đang chạy ngược chiều nhau, đều cố gắng vượt vượt xe khác ở Uganda trước khi "đâm trực diện". Cả hai xe đều đầy hành khách vào thời điểm đó.

Vụ tai nạn gây ra một "phản ứng dây chuyền" khi những chiếc xe khác đi qua và lật nhào do cố gắng tránh vụ va chạm.

Hàng chục người bị thương được tìm thấy bên vệ đường khi các nhân viên cấp cứu đến hiện trường ở làng Kitaleba. Cảnh sát cho biết họ lo ngại số thương vong có thể còn tăng.

Ít nhất 63 người đã tử vong sau khi hai xe buýt va chạm ở Uganda. Nguồn: X

Theo Lực lượng Cảnh sát Uganda, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Kampala-Gulu lúc 0h15 ngày 22/10.

Cả hai xe buýt đều do các công ty riêng biệt vận hành và thường được sử dụng ở Uganda.

Một chiếc là của Planet Company và chiếc còn lại là của xe buýt Nile Star.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn phía tây Kiryandongo.

Một chiếc xe ô tô cũng bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo của cảnh sát, hai phương tiện khác bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn là một chiếc Toyota và một chiếc xe tải Tata.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Giám đốc An toàn Giao thông và Đường bộ của Lực lượng Cảnh sát Uganda, Kananura Michael, cho biết vụ tai nạn chết người này là lời nhắc nhở về mối nguy hiểm khi vượt xe trên những con đường đông đúc.