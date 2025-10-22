24 gia đình trung lưu góp 554 tỷ đồng mua 8.000m2 đất hoang xây làng "biệt phủ" để nghỉ hưu: Sau 10 năm, giá nhà tăng chóng mặt nhưng không ai muốn bán

Giữa thung lũng xanh mướt bao quanh bởi rừng và suối ở vùng núi phía Bắc Đài Loan, Trung Quốc, tồn tại một “đào nguyên” thời hiện đại gọi là làng Oa. Nơi đây được dựng nên bởi 24 hộ gia đình trung lưu.

Theo chia sẻ, ý tưởng “xây dựng một ngôi làng” ban đầu chỉ là cuộc trò chuyện giữa vài người bạn thân, rồi dần lan tỏa thành nhóm 24 người cùng chung lý tưởng. Với họ, “dinh thự” không phải một tòa nhà nguy nga, mà là một cộng đồng gắn bó – nơi con người tìm lại ý nghĩa của sự sống cùng nhau.

Giấc mơ chung của 24 gia đình

Năm 2011, sau nhiều năm sống giữa đô thị ồn ào, 24 gia đình gồm doanh nhân, kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên… đã cùng nhau góp 150 triệu NDT (hơn 554 tỷ đồng) để mua 8.000 m² đất hoang ở vùng núi. Họ quyết định rời xa thành phố, tự tay kiến tạo một ngôi làng lý tưởng: vừa hiện đại, vừa gìn giữ lối sống điền viên xưa.

Trước khi bắt tay xây dựng, KTS He Chuanxin, người phụ trách thiết kế, cùng nhóm bạn đã tới tham quan những ngôi làng cổ như Gia Cát, Bát Quái ở Ôn Châu – nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện. Họ học cách để con người và môi trường cùng tồn tại, rồi áp dụng tinh thần ấy vào làng Oa.

Sau 4 năm xây dựng, ngôi làng hiện ra với 24 căn nhà nằm rải rác theo địa hình dốc, chênh lệch cao độ 7m, xen giữa là cây xanh và ruộng vườn. Làng Oa không có trung tâm nhưng được chia thành 4 dãy, mỗi dãy mang nét riêng, từ tầm nhìn toàn cảnh cho đến không gian yên tĩnh giữa đồng ruộng.

Mỗi căn nhà được đặt tên theo 24 tiết khí – như Sương trắng, Tiểu mãn, Thu phân, Bạch Lộ, Thanh Minh, Cốc Vũ, Hạ Chí... Trong sân đều trồng một “cây nhà” tương ứng, để cư dân cảm nhận sự đổi mùa qua sắc lá và hoa nở.

Một nửa diện tích làng được dành cho đất nông nghiệp, nơi người dân tự trồng rau, hoa, giữ lại hệ thống kênh cổ và cầu gỗ cũ.

“Chúng tôi muốn tái hiện lối sống xưa, có cá trong suối, rau ngoài vườn, và con người hòa với thiên nhiên. Về hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới. Sống cùng những người bạn có thể sẻ chia – đó là cách sống tốt nhất”, KTS He Chuanxin cho biết.

Cuộc sống bình dị mà đủ đầy

Kevin – một trong những cư dân đầu tiên – chuyển đến đây 10 năm trước. Anh chọn ngôi nhà mang tên “Bạch Lộc”, nằm ở dãy thứ hai. Ngôi nhà thiết kế theo địa hình dốc, có sân sau nhìn ra cánh rừng. Trong nhà, góc cầu thang đặt đàn piano và xylophone để con nhỏ luyện nhạc. Theo Kevin, bếp là “trái tim của ngôi nhà”, nơi anh và vợ cùng nấu ăn, ép nước trái cây, làm rượu chia cho hàng xóm.

“Ở đây, chúng tôi không cần khóa cửa, 10 năm qua làng chưa từng xảy ra trộm cắp. Hàng xóm coi nhau như người thân, thường tụ họp ăn tối, chuyện trò,” Kevin chia sẻ.

Khi mới xây, giá mỗi căn nhà dao động 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng). Sau một thập kỷ, giá mỗi căn đã tăng lên gấp 5 lần, ước tính hàng chục triệu NDT nhưng hầu như không ai có ý định bán. Với cư dân làng Oa, giá trị thật không nằm ở tài sản, mà ở cảm giác bình yên hiếm có.

Kiến trúc sư He Chuanxin đặc biệt chú trọng đến yếu tố sinh thái: các mái nhà được lắp máng thu nước mưa, dẫn về hồ nhỏ tưới cây; hệ thống thoát khí vận hành nhờ gió tự nhiên; mặt đường trong làng làm bằng “lưới xanh vững chắc” – vừa chịu lực cho xe ô tô, vừa cho cỏ mọc, giữ đất “biết thở”.

Vào mùa hè, nhiệt độ trong làng luôn thấp hơn khu vực bên ngoài từ 2–3 độ C nhờ thảm xanh và mặt nước bao quanh. Làng Oa hiện vẫn giữ nguyên 60 cây cổ thụ và trồng thêm hơn 100 cây lớn, thu hút chim chóc và côn trùng quay về sinh sống, tạo hệ sinh thái khép kín.

Giữa các căn nhà, những hàng cây làm hàng rào tự nhiên, vừa giữ sự riêng tư vừa kết nối cộng đồng. Trẻ con thường tụ tập dưới gốc đa cổ thụ để chơi, người lớn ngồi uống trà hay picnic vào cuối tuần.

Trong làng không có đèn đường, chỉ có ánh sáng nhẹ từ đèn lồng mỗi nhà hắt ra. Buổi tối, con đường lát cỏ trở nên yên ả, người dân tản bộ, trò chuyện, hệt như một “chốn tiên cảnh nhân gian”.

Đối với cư dân Oa, sự thanh thản không đến từ việc rời xa vật chất, mà từ việc sống giữa những người có cùng giá trị. Họ cùng nhau trồng hoa, chơi nhạc, đánh mạt chược, chia sẻ từng bữa cơm với nhau. Những người trẻ đi làm xa, cuối tuần lại đưa gia đình về làng.

Trước xu hướng dân số già hóa, He Chuanxin tin rằng “nghỉ hưu theo nhóm” sẽ trở thành lựa chọn mới của con người hiện đại.

“Sau khi nghỉ hưu, tôi không muốn chờ đợi cái chết trong cô đơn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống khác, ví dụ như sống cùng bạn bè, cùng nấu rượu, cùng nói chuyện, cùng sống thật,” ông nói. Với ông, hạnh phúc ở tuổi xế chiều không nằm ở tiền bạc hay danh vọng, mà ở mối quan hệ láng giềng hòa thuận – điều mà ông gọi là “sức khỏe tinh thần vô giá”.

(Theo The Paper)