Người phụ nữ Trung Quốc bị buộc tội trộm vàng tại bảo tàng của Pháp

Mặt tiền của Phòng trưng bày Tiến hóa của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Paris (Ảnh: iStock)

Một công tố viên hôm 21/10 cho biết đây là một trong số nhiều vụ đột nhập, trộm cắp tại bảo tàng gây chấn động gần đây nhắm vào các tổ chức văn hóa Pháp.

Vụ trộm vàng - được giám đốc bảo tàng mô tả là do một nhóm cực kỳ chuyên nghiệp thực hiện - diễn ra trong ngày 16/9, hơn 1 tháng trước vụ trộm trang sức táo bạo tại bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới vào ngày 19/10.

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết một phụ nữ Trung Quốc 24 tuổi đã bị bắt tại Barcelona (Tây Ban Nha) vào ngày 30/9 vì tội đột nhập và trộm vàng trị giá hơn 1 triệu USD tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Nghi phạm đã được bàn giao cho chính quyền Pháp vào ngày 13/10 và bị buộc tội trộm cắp, âm mưu phạm tội, đồng thời bị tạm giam ngay trong ngày.

Các cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ đã rời khỏi Pháp vào ngày xảy ra vụ đột nhập bảo tàng và đang chuẩn bị trở về Trung Quốc. Vào thời điểm bị bắt, nghi phạm đang cố gắng tiêu hủy gần 1 kg vàng miếng nóng chảy - công tố viên cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cục vàng miềng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris, Pháp (Ảnh: AFP/Getty)

Người phụ trách Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên đã phát hiện ra vụ trộm các cục vàng miếng được trưng bày sau khi một người dọn dẹp báo cáo có mảnh vỡ tại hiện trường. Các vật phẩm bị đánh cắp bao gồm các cục vàng miếng từ Bolivia được tặng vào thế kỷ 18, từ vùng Ural của Nga được Sa hoàng Nicholas I tặng vào năm 1833 và từ California có niên đại từ thời kỳ cơn sốt vàng. Một cục vàng miếng nặng 5 kg từ Australia được phát hiện vào năm 1990 cũng đã bị lấy cắp - bà Beccuau cho biết thêm.

Gần 6 kg vàng tự nhiên đã bị đánh cắp với thiệt hại ước tính khoảng 1,5 triệu Euro (1,7 triệu USD). Bà Beccuau đồng thời lưu ý rằng giá trị lịch sử và khoa học của các hiện vật này là "vô giá".

Vàng tự nhiên là một hợp kim kim loại chứa vàng và bạc ở dạng tự nhiên, chưa tinh chế.

Các nhà điều tra phát hiện hai cánh cửa bảo tàng đã bị cắt bằng máy mài và tủ trưng bày bị phá vỡ bằng đèn khò. Các dụng cụ bao gồm đèn khò, máy mài, tua vít, bình gas và cưa đã được tìm thấy gần đó.

Theo bà Beccuau, đoạn phim giám sát cho thấy một kẻ đột nhập đơn độc đã vào bảo tàng vào khoảng thời gian sau 1h sáng và rời đi vào lúc 4h sáng. Bà cho biết thêm cuộc điều tra về vụ trộm cắp tại bảo tàng vẫn đang được tiến hành.