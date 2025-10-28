Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Sáng 30/9, đồn cảnh sát Tấn Giang thuộc Cục Công an Dư Giang (Tp. Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) nhận được tin báo từ ông Bành, một người dân địa phương, về việc bị mất trộm 380.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Ông Bành cho biết, để tổ chức đám cưới cho con trai, vợ chồng ông đã rút một khoản tiền mặt về chi tiêu.

Sau đám cưới, toàn bộ tiền mặt còn lại, cùng tiền mừng của bạn bè, họ hàng, hồi môn của con dâu, ông cất chung trong chiếc hộp mừng cưới. Không ngờ tất cả số tiền này bất ngờ "không cánh mà bay".

"Tôi không biết có phải người quen biết chuyện rồi nảy lòng tham hay không nữa", ông Bành nói với cảnh sát.

Nhận tin báo, các cán bộ hình sự thuộc đồn cảnh sát Tấn Giang lập tức vào cuộc điều tra.

Qua rà soát hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực, cảnh sát phát hiện vào khoảng 4h ngày 30/9, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà ông Bành và khi rời đi, trên tay xách theo một chiếc vali nhỏ.

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được danh tính cũng như nơi ở của nghi phạm.

Đến ngày 2/10, cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm tại nhà riêng đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền cùng tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm họ Peng, quê ở Quế Tây, hiện sinh sống tại khu Nguyệt Hồ, thành phố Ưng Đàm. Peng từng có tiền án trộm cắp và nghiện cờ bạc, thông tin từ Baidu .

Peng thú nhận rằng anh ta thấy các video như "Đám cưới của nhà Bành Thiết Sơn" trên một nền tảng video ngắn và đã sử dụng bản đồ để xác định vị trí, đêm khuya lẻn đến trộm tiền.

Qua điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện, ban đầu nghi phạm sử dụng video trực tuyến để xác định địa điểm và quan sát xem tài sản có được bảo vệ hay không để ra tay.

Sau vài lần thành công, hắn ngày càng táo bạo. Tên này thừa nhận rằng nhiều nạn nhân xấu hổ vì cách mình trở thành nạn nhân của đạo chích nên không trình báo sự việc với cảnh sát; và chính điều đó càng khuyến khích hành vi phạm tội.

Ảnh minh hoạ.

Các chuyên gia và cảnh sát lưu ý, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.

Thống kê của cơ quan an ninh công cộng cho thấy các vụ trộm cắp nhắm vào tiệc cưới tương tự vụ việc trên gia tăng trong những năm gần đây (năm 2023 tăng khoảng 27% so với năm trước đó), chủ yếu ở khu vực huyện và thị trấn. Có những tên tội phạm giả danh nhân viên phục vụ tại đám cưới để trộm tiền mặt.

Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng khi tiết lộ thông tin về tài sản có giá trị và phong bao lì xì trên mạng, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội tăng cường cảnh báo rủi ro.