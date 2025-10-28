Sự chậm trễ của mùa thu

Cư dân mạng Trung Quốc đang sôi nổi thảo luận về khung thời gian mùa thu mới trên mạng xã hội, với những video lan truyền về loài chim én cố gắng giữ ấm ở vùng đông bắc đột nhiên trở lạnh.

Chim én nán lại lâu hơn ở miền Bắc lạnh giá. Hoa sen thường tàn vào cuối mùa hè thì vẫn nở rộ. Hoa mộc tê, một đặc trưng của mùa thu ở miền Nam Trung Quốc, lại ngần ngại nở hoa.

Do biến đổi khí hậu, mùa thu ở Trung Quốc năm nay đến muộn hơn, mùa hè kéo dài hơn và mùa đông đến sớm hơn, làm gián đoạn các tín hiệu mà thực vật và động vật thường dựa vào để cảm nhận sự thay đổi của các mùa.

Trong tuần qua, các hashtag như "tua nhanh mùa thu" và "bỏ qua mùa thu, tiến thẳng vào mùa đông" đã trở thành xu hướng trên nền tảng Weibo.

Mùa hè vừa qua là mùa hè nóng nhất ở Trung Quốc kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1961, bao gồm một số đợt nắng nóng kéo dài. Tại Thượng Hải, mùa hè bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10, kéo dài tổng cộng 160 ngày và dài hơn 24 ngày so với mức trung bình từ năm 1991 đến năm 2020.

Ở Trung Quốc, mùa được định nghĩa là chính thức "bắt đầu" khi phạm vi nhiệt độ cụ thể - ví dụ, lớn hơn hoặc bằng 22 độ C vào mùa hè - được đáp ứng trong năm ngày liên tiếp.

Khi mùa hè còn kéo dài, mùa thu tại 15 thành phố lớn của Trung Quốc năm nay bị chậm lại trung bình 9,4 ngày, so với mức trung bình của giai đoạn 1991–2020, theo phân tích dữ liệu của hãng truyền thông The Paper có trụ sở tại Thượng Hải. Tại Thượng Hải, cũng như các thành phố lân cận là Ninh Ba và Hàng Châu ở phía đông tỉnh Chiết Giang, mùa thu bị chậm lại tới 17 ngày.

Ở Ninh Ba, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân đã lại nở, hoa sen vẫn nở và cây hoa mộc lan - loài hoa thơm ngát lẽ ra đã nở khắp thành phố - vẫn đang ngủ yên.

"Mùa hè năm nay kéo dài quá lâu. Cái nóng chẳng bao giờ thực sự biến mất, nên cây cối không nhận được tín hiệu 'hạ nhiệt' mà chúng cần. Chúng cứ nghĩ mùa xuân đã trở lại", một nhân viên của một công ty cảnh quan địa phương ở Ninh Ba cho biết.

Sau đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, một đợt không khí lạnh tràn qua Trung Quốc, khiến nhiệt độ trên toàn quốc giảm mạnh tới 16 độ C và khiến mùa đông đến sớm bất thường ở các tỉnh phía bắc.

Khi mùa đông đến đột ngột ở phía bắc, nhiều loài chim én đáng lẽ phải bắt đầu di cư đến các vùng phía nam ấm áp hơn nhưng lại không thể rời đi kịp thời.

Đoạn clip ghi lại chim én trong tháng 10 viral trên MXH. Những chú chim én bị đông cứng và đang cố gắng bay ở lối vào một ngôi nhà ở Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang.

Vào ngày 21 tháng 10, hashtag "chim én ở lại thay vì bay về phương nam" đã đứng đầu danh sách các chủ đề thịnh hành trên Weibo sau khi khoảng 100 con chim di cư được quay phim tụ tập để giữ ấm trước các tòa nhà dân cư ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Một số con được cho là đã chết cóng.

Bình luận về các video, một nhân viên của sở lâm nghiệp và đồng cỏ địa phương nói với truyền thông trong nước: "Nhiệt độ giảm mạnh trong những ngày gần đây. Những con chim non không kịp di cư đã chết cóng, nhưng những con én trưởng thành đã rời đi."

Một số tỉnh miền bắc Trung Quốc "chưa thấy mùa thu đã thấy lạnh"

Sự nóng lên toàn cầu đang ngày càng làm biến dạng lịch khí hậu của Trung Quốc. Dữ liệu từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy kể từ năm 1991, mùa thu đã đến muộn dần trên khắp đất nước.

Năm ngoái, sự chậm trễ của mùa thu cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Hoa mộc tê tại Vườn Bách thảo Thượng Hải nở muộn hơn so với mọi năm, khoảng hai đến ba tuần sau mùa hoa thường lệ.

"Thời tiết cực đoan giống như một 'vụ nổ dây chuyền': đầu tiên nó làm rối loạn mô hình di cư của động vật, sau đó làm xáo trộn chu kỳ sinh trưởng của thực vật, và cuối cùng là ảnh hưởng đến con người," một cư dân mạng viết. "Hoàn cảnh của loài én là một lời nhắc nhở: một khi hệ thống tự nhiên mất cân bằng, không ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng."

Nguồn: Sixth Tone