Siêu bão Melissa mạnh nhất 2025 “xé toạc” mọi thứ: Video cận cảnh cho thấy sự tàn khốc

Bão Melissa đã tiến về phía thành phố lớn thứ hai của Cuba với sức mạnh của một cơn bão cấp 4 vào thứ Ba giờ địa phương (28/10), vài giờ sau khi đổ bộ vào quốc gia láng giềng Jamaica và là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tấn công quốc đảo Caribe này.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ, Melissa đổ bộ vào bờ gần thị trấn New Hope ở phía tây nam Jamaica, mang theo sức gió mạnh lên tới 185 dặm/giờ (295 km/giờ), cao hơn nhiều so với tốc độ gió tối thiểu 157 dặm/giờ (252 km/giờ) của một cơn bão cấp 5, cấp cao nhất trong thang sức gió Saffir-Simpson.

Những hình ảnh, video được ghi lại cho thấy sức mạnh chưa từng có của cơn bão đã được chia sẻ trên truyền thông.

Bão Melissa "xé toạc" Jamaica

Ở phía tây nam Jamaica, giáo xứ St. Elizabeth đã bị "ngập trong nước", một quan chức cho biết, với hơn 500.000 cư dân không có điện.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness phát biểu trên CNN sau khi cơn bão đi qua: "Các báo cáo mà chúng tôi nhận được cho đến nay bao gồm thiệt hại cho các bệnh viện, thiệt hại đáng kể cho tài sản nhà ở, nhà ở và tài sản thương mại, cũng như thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường bộ".

Holness cho biết chính phủ chưa nhận được bất kỳ thông tin xác nhận nào về số người tử vong liên quan đến cơn bão, nhưng xét đến sức mạnh của cơn bão và mức độ thiệt hại, "chúng tôi dự đoán sẽ có một số người thiệt mạng".

Các hình ảnh ghi nhận tại Jamaica

Nguồn: CNN, Reuters