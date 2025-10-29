Bill Gates tuyên bố gây sốc

Tỷ phú Bill Gates lâu nay là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vừa qua, ông đã công bố một bài viết gây tranh cãi, cho rằng thế giới cần chuyển hướng đầu tư từ mục tiêu giảm phát thải carbon sang tập trung hơn vào chống đói nghèo và bệnh tật.

Trong bài luận đăng ngày 28/10, Bill Gates cho rằng biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt nhân loại. Những nỗ lực hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 trong nhiều năm qua đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng một phần lớn nguồn vốn đầu tư cho khí hậu đã bị sử dụng sai chỗ, khi quá nhiều tiền đổ vào những dự án đắt đỏ mà hiệu quả chưa được kiểm chứng.

Dù khẳng định thế giới vẫn cần tiếp tục đầu tư vào chống biến đổi khí hậu, Bill Gates cho rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngân sách cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đang đe dọa những vấn đề cấp bách hơn, đặc biệt là nạn đói và các căn bệnh có thể phòng ngừa.

Bill Gates viết: “Biến đổi khí hậu, bệnh tật và đói nghèo đều là những vấn đề lớn. Chúng ta nên giải quyết chúng theo mức độ nghiêm trọng mà chúng gây ra”.

Ông lập luận rằng việc cắt giảm viện trợ quốc tế của Mỹ khiến các tổ chức từ thiện và các nhà đầu tư cần ngay lập tức tái phân bổ nguồn lực để hỗ trợ những lĩnh vực bị bỏ quên.

“Dù biến đổi khí hậu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với người dân ở các quốc gia nghèo nhất, nhưng nó sẽ không dẫn nhân loại đến chỗ diệt vong. Đây là thời điểm để chúng ta tập trung lại vào thước đo quan trọng hơn cả lượng phát thải hay mức tăng nhiệt độ: đó là cải thiện chất lượng cuộc sống. Mục tiêu chính của chúng ta phải là giảm bớt đau khổ, nhất là cho những người sống trong điều kiện khó khăn nhất”, Bill Gates viết.

Bài luận của Bill Gates được công bố ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh COP30 về biến đổi khí hậu dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Theo các nguồn tin, chính quyền ông Trump đã giải thể USAID, cơ quan từng cung cấp khoảng 8 tỷ USD viện trợ mỗi năm cho các nước đang phát triển, hỗ trợ thực phẩm và thuốc men cho những người thiếu thốn các nhu cầu cơ bản.

Bill Gates bác bỏ ý kiến cho rằng quan điểm mới của ông là một sự thay đổi lập trường. Trong bài viết, ông khẳng định thế giới vẫn cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC cùng ngày, Bill Gates thừa nhận rằng việc rút bớt đầu tư cho khí hậu là điều đáng thất vọng nhưng cần thiết. Ông cũng cho biết đây là một sự chuyển hướng rõ rệt so với các ưu tiên trước đây của mình, vốn tập trung vào doanh nghiệp năng lượng sạch và vận động chính sách khí hậu.

Năm 2023, trong một bài viết đã bị gỡ trên Breakthrough Energy, Bill Gates từng cho rằng người dân toàn cầu đang vật lộn với tác động của biến đổi khí hậu, vì thế đòi hỏi những giải pháp quy mô với tốc độ chưa từng có.

Nhiều chuyên gia khí hậu cho rằng quan điểm mới của Bill Gates là sai lầm. Họ lập luận rằng nhiều vấn đề đói nghèo và bệnh tật hiện nay thực chất có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học Jennifer Francis, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Woodwell, nói với CNN: “Con người rất kiên cường. Dù các thảm họa gây thiệt hại hàng tỷ USD sẽ ngày càng thường xuyên và tàn phá nặng nề hơn, nhưng nhân loại sẽ không biến mất khỏi Trái đất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần tiếp tục đầu tư để chữa trị ‘căn bệnh gốc’ là khí thải gây nóng lên toàn cầu, đồng thời xử lý các ‘triệu chứng’ như đói nghèo, bệnh tật, cơ sở hạ tầng yếu kém và hệ sinh thái suy thoái”.

Ông Michael Mann, Giám đốc Trung tâm Khoa học, Bền vững và Truyền thông Penn, cho rằng Bill Gates đang nhìn sai bản chất vấn đề. Ông nói: “Không có mối đe dọa nào lớn hơn đối với các quốc gia đang phát triển ngoài khủng hoảng khí hậu. Ông ấy đã hiểu ngược hoàn toàn”.

