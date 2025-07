Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới

Năm 2021, cặp đôi quyền lực một thời Bill Gates và Melinda French Gates đã gây chấn động khi tuyên bố ly hôn sau gần 30 năm chung sống và có với nhau ba người con: Jennifer (29 tuổi), Rory (26 tuổi) và Phoebe (22 tuổi). Kể từ đó, một số lý do đằng sau cuộc chia tay dần được hé lộ, bao gồm cả việc người sáng lập Microsoft ngoại tình. Melinda luôn khẳng định rằng việc ly hôn là điều tất yếu phải xảy ra.

Cặp đôi gắn bó hơn 2 thập kỷ và có 3 con

Trong cuộc trò chuyện trên podcast How to Fail của Elizabeth Day mới đây, Melinda đã nhớ lại những tiếng nói bên trong thôi thúc bà rời đi. Bà Melinda chia sẻ: "Khi tiếng nói đó vang lên - và nó vang lên vào những thời điểm khác nhau bởi vì những điều đã xảy ra bên ngoài cuộc hôn nhân mà sau này tôi mới biết - tôi vẫn tiếp tục gạt nó sang một bên." Bà đã nhắc đến ba người con và quỹ từ thiện mà họ cùng nhau xây dựng, điều cuối cùng bà cũng rời bỏ, là những lý do khiến bà ở lại. Bà nói về quỹ từ thiện: "Tôi đã tin vào công việc đó, và tôi vẫn tin vào công việc của quỹ từ thiện." Bà cũng chia sẻ thêm: "Không chỉ có hai chúng tôi tham gia, mà là cả năm người."

Melinda thừa nhận việc chia tay rất khó khăn: "Đó là khi hai người đến với nhau, hy vọng là trong tình yêu - và trong trường hợp của tôi, tôi chắc chắn sẽ nói như vậy - vì vậy việc chia tay sau này thực sự rất khó khăn." Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh: "Đến một lúc nào đó, tôi phải đối mặt với nó và tôi biết điều đó, tôi biết điều đó trong tâm hồn mình."

Tháng 3 năm 2020, Bill Gates từ chức khỏi hội đồng quản trị của Microsoft và Berkshire Hathaway. Mặc dù vào thời điểm đó, lý do được đưa ra là để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện. Nhưng sau này, người ta mới tiết lộ rằng việc từ chức diễn ra sau khi ông bị một công ty luật bên ngoài điều tra về mối quan hệ ngoài luồng trong quá khứ với một nhân viên, sau khi nhân viên này đưa sự việc ra ánh sáng vào năm 2019. Vụ việc này xảy ra vào khoảng năm 2000. Một đại diện của tỷ phú Bill Gates cho biết: "Đã có một mối quan hệ gần 20 năm trước và đã kết thúc trong êm đẹp. Quyết định rời khỏi hội đồng quản trị của Bill Gates không liên quan gì đến vấn đề này. Thực tế, ông ấy đã bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện của mình từ vài năm trước."

Một yếu tố khác góp phần vào quyết định ly hôn của Melinda là mối quan hệ mờ ám của Bill Gates với tội phạm tình dục trẻ em Jeffrey Epstein, người đã chết trong tù vào năm 2019. Trong cuốn sách gần đây của mình, The Next Day, Melinda mô tả các bài báo ghi lại nhiều cuộc gặp gỡ của Bill với kẻ buôn bán tình dục là "vô cùng đáng lo ngại".

Khi được hỏi về cách bà vượt qua những "sự phản bội" được đề cập trong cuốn sách, Melinda khẳng định: "Bạn phải luôn trung thực với chính mình, phải không?" Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Times, Bill Gates thừa nhận về cuộc ly hôn: "Đó là sai lầm mà tôi hối tiếc nhất." Ông nói thêm: "Việc dành cả cuộc đời trưởng thành của bạn với một người là một điều tuyệt vời vì những kỷ niệm và chiều sâu của những điều bạn đã làm và có con cùng nhau."

Nguồn: Hello