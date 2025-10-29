Người con gái bị lãng quên của Vua sòng bài Macau

Hà Hồng Sân (Stanley Ho) – cái tên đã trở thành biểu tượng của quyền lực và sự giàu có tại Macau và châu Á. Ông là "Vua sòng bài," người sở hữu khối tài sản khổng lồ và một gia đình đông đúc với bốn bà vợ cùng 17 người con. Trong cuộc chiến thừa kế đầy kịch tính, giới truyền thông thường nhắc đến những người con nổi bật, xinh đẹp, và tài năng như Hà Siêu Quỳnh, Hà Du Long, hay những người con út được cưng chiều. Tuy nhiên, ít ai biết đến câu chuyện của Hà Siêu Hùng , người con gái mang trong mình dòng máu quý tộc của người vợ cả, nhưng lại sống một cuộc đời thầm lặng, bị lãng quên và đứng ngoài mọi cuộc tranh giành tài sản.

Người con bị cha ghẻ lạnh

Hà Siêu Hùng là con gái của ông Hà Hồng Sân và người vợ cả, Lê Uyển Hoa . Bà Lê Uyển Hoa, xuất thân từ một gia đình luật sư danh giá ở Macau, từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Macau" với vẻ đẹp lai quyến rũ. Chính bà là người đã giúp Hà Hồng Sân đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế sòng bạc, sử dụng các mối quan hệ quý tộc của mình để hỗ trợ chồng trong những năm đầu khởi nghiệp đầy khó khăn.

Hà Siêu Hùng cùng ba anh chị em ruột khác (Hà Siêu Anh, Hà Du Quang và Hà Siêu Hiền) thuộc về nhánh gia đình đầu tiên và đáng lẽ phải là những người thừa kế danh giá nhất. Tuy nhiên, bi kịch ập đến đã thay đổi hoàn toàn số phận của họ. Năm 1957, bà Lê Uyển Hoa mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng, từ một mỹ nhân tuyệt sắc trở nên ốm yếu. Đây cũng là lúc Hà Hồng Sân cưới vợ hai – Lam Quỳnh Anh.

Hà Siêu Hùng (phải) cùng các anh chị

Đến năm 1973, bà Lê Uyển Hoa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bồ Đào Nha, phải hôn mê sâu, ảnh hưởng lớn đến não bộ và khả năng ngôn ngữ. Bi kịch lên đến đỉnh điểm vào năm 1981, khi con trai cả và là người thừa kế tiềm năng nhất, Hà Du Quang (Robert Ho) , cùng vợ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Bồ Đào Nha, một biến cố đầy uẩn khúc và đau thương.

Người chị gái xinh đẹp và tài giỏi của Hà Siêu Hùng, Hà Siêu Anh , cũng bị sốc nặng sau cái chết của em trai, dẫn đến vấn đề tâm lý và phải sống cuộc đời cô độc, cách biệt xã hội. Những bi kịch liên tiếp này khiến nhánh của bà cả hoàn toàn suy sụp, mất đi vị thế và quyền lực trong gia tộc. Hà Siêu Hùng lớn lên trong bối cảnh gia đình tan vỡ, chứng kiến sự lạnh nhạt dần của người cha và sự mất mát của những người thân yêu.

Trong số 17 người con của Hà Hồng Sân, Hà Siêu Hùng là một trong những người ít được nhắc đến nhất và cũng là người được cho là bị người cha giàu có của mình ghẻ lạnh. Theo nhiều nguồn tin, "Vua sòng bài" Hà Hồng Sân nổi tiếng là người quan tâm đến vẻ ngoài và sự thông minh lanh lợi của các con.

Hà Siêu Hùng và cha tỷ phú

Trong khi các chị em cùng mẹ khác cha như Hà Siêu Quỳnh (con vợ hai) hay Hà Siêu Liên (con vợ ba) đều sở hữu nhan sắc rực rỡ và tài năng kinh doanh sắc bén, Hà Siêu Hùng lại có ngoại hình có phần khác biệt. Cô dần tăng cân và không còn giữ được vẻ ngoài quý phái, thanh tú như mẹ mình thời trẻ. Sự thay đổi về ngoại hình này được cho là một trong những lý do khiến Hà Hồng Sân, người vốn yêu cái đẹp, không còn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô con gái này. Thậm chí, theo một số lời đồn, Hà Siêu Hùng không hề nhận được tình thương và sự chăm sóc từ cha như những người con khác. Thay vì tham gia vào guồng quay quyền lực và sự hào nhoáng, Hà Siêu Hùng chọn một cuộc sống khép kín và kín đáo, tự tìm cho mình một lối đi riêng.

Cuộc sống tự thân, đứng ngoài cuộc chiến gia tộc

Mặc dù có xuất thân từ gia tộc quyền lực bậc nhất, Hà Siêu Hùng không tham gia vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của đế chế sòng bài SJM Holdings. Cô tự xây dựng sự nghiệp của mình, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản và đầu tư . Cô đã chứng minh được khả năng độc lập tài chính của mình mà không cần dựa dẫm vào cơ nghiệp của gia tộc. Đây là một sự khác biệt lớn so với người chị ruột Hà Siêu Hiền hay người chị cùng cha khác mẹ Hà Siêu Quỳnh, những người đã trở thành nhân vật chủ chốt trong tập đoàn.

Trong suốt cuộc chiến tranh giành tài sản kéo dài và phức tạp sau khi Hà Hồng Sân nghỉ hưu, Hà Siêu Hùng là một trong số ít những người con đứng hoàn toàn ngoài cuộc . Cuộc chiến này thường chỉ xoay quanh lợi ích của các nhánh vợ hai, vợ ba và vợ tư. Hà Siêu Hùng không lên tiếng, không tranh chấp, giữ thái độ thờ ơ với khối gia sản khổng lồ, dường như đã chấp nhận số phận và chọn một cuộc sống bình yên, ít thị phi hơn. Sự độc lập về tài chính và tinh thần này giúp Hà Siêu Hùng tránh xa được những rắc rối và sự căng thẳng của gia tộc, cho phép cô sống theo cách riêng của mình. Cô có đủ tài sản và nguồn lực để không cần phải tham gia vào những cuộc đấu đá nội bộ, duy trì sự thanh thản giữa một gia tộc đầy sóng gió.

Nếu các anh chị em khác thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những mối tình ồn ào, những cuộc hôn nhân đình đám, hay những sự kiện xã hội lộng lẫy, thì đời sống riêng tư của Hà Siêu Hùng lại vô cùng kín tiếng. Điều đáng chú ý là Hà Siêu Hùng được biết đến là một người đồng tính nữ . Mối quan hệ lâu dài nhất và được công chúng biết đến là với Terry Fok , một phụ nữ làm trong ngành quảng cáo. Cô sống công khai với xu hướng tính dục của mình, một sự dũng cảm đáng nể trong một gia tộc truyền thống và bảo thủ như nhà họ Hà. Cô thường xuất hiện cùng người tình trong các sự kiện nhỏ, giữ một phong cách giản dị, không phô trương, hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa của những người chị em khác.

Hà Siêu Hùng cũng được biết đến là người rất hiếu thảo với mẹ. Bà Lê Uyển Hoa mất vào năm 2004, và Hà Siêu Hùng là người con luôn túc trực, chăm sóc mẹ trong những năm tháng cuối đời. Cô cũng là người đứng ra lo liệu tang lễ cho mẹ, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự kính trọng tuyệt đối đối với người đã sinh ra mình. Dù không được cha yêu thương nhiều, cô vẫn giữ được tình cảm gia đình với người mẹ hồng nhan bạc phận và các anh chị em cùng mẹ.

Hà Siêu Hùng có thể là "người con bị lãng quên" trong mắt giới truyền thông và có lẽ cả người cha của mình, nhưng cuộc đời cô lại mang một giá trị riêng không thể phủ nhận. Trong một gia tộc mà tiền bạc, quyền lực và sự hào nhoáng là thước đo, Hà Siêu Hùng chọn sự thanh thản và tự do cá nhân . Cô tự tạo dựng tài sản, không phụ thuộc vào đế chế của cha, không tham gia vào những cuộc đấu đá căng thẳng. Cô chấp nhận sự khác biệt của bản thân và sống thật với chính mình, không cố gắng làm hài lòng người cha hay xã hội hào môn.

Nguồn: Sina