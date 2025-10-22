Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bạc Macau

Hà Siêu Anh là cái tên từng đại diện cho sự kiêu sa, quyền quý bậc nhất Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Cô là trưởng nữ của "Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân và người vợ cả Lê Uyển Hoa, “đệ nhất mỹ nhân Macau”. Cuộc đời cô là một nghịch lý đau đớn: sinh ra trong nhung lụa, được cha yêu chiều nhất mực, nhưng cuối cùng người phụ nữ này lại kết thúc cuộc đời trong cô độc và điên loạn, trở thành nạn nhân bi thảm trên bàn cờ quyền lực của chính gia tộc mình.

Tuổi thơ vàng son và tài năng xuất chúng

Hà Siêu Anh lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối. Cha cô, Hà Hồng Sân, khi ấy đang trên đỉnh cao quyền lực với đế chế sòng bạc độc chiếm Macau. Cô lúc đó là con gái cưng được ông ưu ái nhất, sống đúng chuẩn mực của một "thiên kim tiểu thư".

Hà Siêu Anh ngày trẻ

Không chỉ sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành từ mẹ, Hà Siêu Anh còn nổi tiếng thông minh xuất chúng. Cô du học luật ở Anh, trở về tham gia kinh doanh và nhanh chóng chứng minh được tài năng, từng được tạp chí Fortune vinh danh là một trong 50 nữ doanh nhân toàn cầu. Với khả năng và địa vị ấy, cô được vua sòng bạc coi là người kế vị tiềm năng, nắm giữ chìa khóa gia tộc. Cô có tất cả: gia thế, sắc đẹp, trí tuệ và quyền lực.

Bi kịch bắt đầu: quân cờ trên bàn cờ hôn nhân

Tuy nhiên, số phận của cô lại bị định đoạt bởi những toan tính trên thương trường. Mối tình đầu đẹp như mơ với Hoắc Chấn Đình, con trai tỷ phú Hoắc Anh Đông, tan vỡ vì mâu thuẫn giữa hai người cha.

Năm 1970, cô bị sắp đặt kết hôn với Tiêu Bách Thành, con trai tỷ phú Tiêu Minh. Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị, nhằm củng cố liên minh làm ăn, giúp Hà Hồng Sân mở rộng sòng bạc sang Iran. Trong mắt truyền thông, Hà Siêu Anh đã trở thành “vật hy sinh” của chốn hào môn.

Đám cưới của trưởng nữ nhà họ Hà với Tiêu Bách Thành

Hôn nhân nhanh chóng trở thành địa ngục. Tiêu Bách Thành bản tính trăng hoa, khiến cô sống trong khổ sở. Nhưng vì danh dự gia tộc, cô phải cắn răng chịu đựng.

Đau khổ trong hôn nhân chưa nguôi ngoai, bi kịch gia đình ập đến. Năm 1973, mẹ cô, bà Lê Uyển Hoa, gặp tai nạn xe hơi, tàn phế. Trong lúc vợ nằm liệt giường, cha cô đã đưa nữ y tá chăm sóc vợ về làm vợ ba.

Trong lúc còn phải lo cho sức khỏe của mẹ, cô cũng phải đối mặt với vấn đề trong hôn nhân của mình. Trưởng nữ nhà Vua sòng bạc quyết định phản kháng bằng cách ly hôn Tiêu Bách Thành sau 6 năm cay đắng.

Tai ương chưa dừng lại. Em trai cô, Hà Siêu Quang – người con trai duy nhất của bà cả và là "thái tử" tương lai – đột ngột qua đời thảm khốc vì tai nạn. Có tin đồn rằng đây là một vụ mưu sát nhằm tranh giành quyền lực. Hà Siêu Anh quyết tâm điều tra cho mẹ già, nhưng lại bị chính cha mình ngăn cản, khiến mối quan hệ cha con hoàn toàn rạn nứt, trở nên đối địch.

Cái kết bi kịch của trưởng nữ nhà họ Hà

Quá mệt mỏi trước những mất mát và mâu thuẫn trong gia đình họ Hà lẫn trong gia đình nhỏ của mình, Hà Siêu Anh dẫn con gái duy nhất đi phiêu bạt khắp thế giới suốt 12 năm, rong ruổi qua 20 quốc gia, như muốn xóa sổ nửa cuộc đời đã qua.

Khi trở về Hong Kong sau cái chết của mẹ (năm 2004), Hà Siêu Anh đã không còn là nàng thiên kim kiêu sa ngày nào. Mọi người đều sốc khi thấy thay vào đó là một người phụ nữ khắc khổ, có biểu hiện tâm lý bất thường: mặc quần áo trẻ em, thích sống trong khách sạn Disney và nói chuyện một mình. Sự đau khổ quá lớn đã khiến cô mắc chứng tâm thần phân liệt. Cô bị kiện vì hành hung trẻ em và cuối cùng được xác nhận mắc bệnh tâm thần.

Những hình ảnh khiến người ta khó tin đây là thiên kim tiểu thư nức tiếng một thời

Năm 2014, Hà Siêu Anh qua đời ở tuổi 67 sau 7 năm chống chọi với bệnh tật. Trong tang lễ, con gái cô phải một mình đứng ra lo liệu. Đáng nói nhất là sự vắng mặt của chính cha cô là Hà Hồng Sân.

Nguồn: Sina, Sohu