Ái nữ là người thừa kế số 1 của "Vua sòng bạc Macau"

Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho), con gái lớn của trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) và người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh, là một trong những cái tên quyền lực nhất châu Á. Hành trình từ một tiểu thư giàu có với ước mơ nghệ thuật, trải qua cuộc hôn nhân "chính trị" đầy sóng gió, đến việc trở thành nữ tỷ phú tự thân, kiểm soát phần lớn đế chế sòng bạc hàng chục tỷ đô la của gia tộc họ Hà là một câu chuyện đầy kịch tính, minh chứng cho tài năng, bản lĩnh và trí tuệ kinh doanh phi thường.

Áp lực người thừa kế trong số 17 người con

Hà Siêu Quỳnh sinh năm 1962 tại Macau (Trung Quốc). Bà là con gái lớn của Lam Quỳnh Anh, người vợ thứ hai của Hà Hồng Sân, người được mệnh danh là "Vua sòng bạc Macau" vì đã độc quyền ngành công nghiệp cờ bạc tại đây suốt hơn bốn thập kỷ. Trong số 17 người con của Hà Hồng Sân với 4 người vợ, Hà Siêu Quỳnh được xem là người con gái tài năng và được cha tin tưởng nhất.

Theo truyền thông Hong Kong và Macau, Hà Hồng Sân đặc biệt yêu thương và kỳ vọng vào Hà Siêu Quỳnh, thậm chí còn tin rằng sự ra đời của bà đã mang lại vận may cho việc kinh doanh của ông. Tư tưởng phong kiến và áp lực của một gia tộc quyền lực buộc Hà Siêu Quỳnh phải mang gánh nặng của "người thừa kế", dù ban đầu, bà lại nuôi dưỡng một ước mơ hoàn toàn khác biệt.

Hà Siêu Quỳnh ngày trẻ

Thuở thiếu nữ, với nhan sắc nổi trội và khí chất hơn người, Hà Siêu Quỳnh đã sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Bà từng theo học diễn xuất, tham gia lớp đào tạo diễn viên của TVB và có mối tình sâu đậm với nam ca sĩ nổi tiếng Trần Bách Cường. Tuy nhiên, trước sự phản đối và sắp đặt nghiêm khắc của cha, bà buộc phải từ bỏ ước mơ diễn xuất và chia tay người yêu để về phụ giúp công việc kinh doanh cho gia đình. Chính sự hy sinh này đã đánh dấu bước ngoặt lớn, biến một tiểu thư mơ mộng thành một doanh nhân thép.

Cuộc hôn nhân sắp đặt

Năm 1991, Hà Siêu Quỳnh kết hôn với Hứa Tấn Hanh (Julian Hui), một thiếu gia của gia tộc Hứa – một trong những gia tộc giàu có và có ảnh hưởng nhất Hong Kong. Đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày, tiêu tốn đến 20 triệu USD, được truyền thông gọi là "hôn lễ thế kỷ", một cuộc hôn nhân điển hình nhằm củng cố quyền lực và mạng lưới kinh doanh giữa hai đế chế.

Hà Siêu Quỳnh và chồng cũ

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại không mang lại hạnh phúc cho Hà Siêu Quỳnh. Cuộc sống hôn nhân thương mại kéo dài cho đến khi hai người chính thức ly thân vào năm 2000 và ly hôn vào năm 2008. Bị ảnh hưởng bởi những rạn nứt trong tình cảm cá nhân và sự can thiệp của giới truyền thông, đặc biệt là khi Hứa Tấn Hanh công khai kết hôn với Hoa hậu Lý Gia Hân, Hà Siêu Quỳnh đã chọn cách lùi lại, dành toàn bộ tâm sức và sự tập trung cho sự nghiệp. Đây cũng là giai đoạn mà tài năng kinh doanh thực thụ của bà bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

Kiến tạo đế chế của riêng mình

Nếu Hà Hồng Sân là người xây dựng nền móng, thì Hà Siêu Quỳnh là kiến trúc sư đã hiện đại hóa và mở rộng đế chế đó ra toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh Macau buộc phải mở cửa thị trường sòng bạc vào đầu thập niên 2000.

Bước đi chiến lược nhất của Hà Siêu Quỳnh là thành lập MGM China Holdings vào năm 2005, liên doanh với tập đoàn casino MGM Resorts International của Mỹ. Đây là một quyết định táo bạo, bởi nó đưa công ty gia đình ra khỏi cái bóng độc quyền của cha và đối đầu trực tiếp với các ông lớn quốc tế.

Sự mạo hiểm này đã được đền đáp xứng đáng. Hà Siêu Quỳnh lãnh đạo MGM China thành công vang dội, đặc biệt sau đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào năm 2011, giúp bà thu về hơn 1,5 tỷ USD và củng cố vị thế cá nhân trong giới tỷ phú.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà còn nắm giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Shun Tak Holdings, công ty đa ngành của gia tộc, hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, bất động sản, khách sạn và đầu tư. Chính bà là người đã đề xuất liên kết sân bay và bến tàu của Shun Tak, tạo thành mạng lưới logistics hiệu quả, xoay chuyển tình thế và làm tăng giá trị tập đoàn lên gấp nhiều lần.

Cuộc chiến hào môn và quyền lực tuyệt đối

Khi Hà Hồng Sân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vào cuối năm 2009 và qua đời vào năm 2020, cuộc chiến tranh giành tài sản và quyền lực giữa bốn gia đình (bốn người vợ và các con) của ông đã nổ ra dữ dội. Đây là một cuộc chiến đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm của toàn châu Á.

Trong cuộc chiến phức tạp này, Hà Siêu Quỳnh đã chứng tỏ mình là một chiến lược gia mưu lược và bản lĩnh nhất. Bà đã tập hợp được sức mạnh từ nhóm của người vợ thứ hai và một số thành viên khác, kiểm soát thành công các tập đoàn chủ chốt của gia tộc:

Shun Tak Holdings: Bà giữ vị trí Chủ tịch điều hành.

Bà giữ vị trí Chủ tịch điều hành. SJM Holdings: Đây là công ty cốt lõi nắm giữ giấy phép sòng bạc truyền thống của gia tộc. Thông qua một liên minh chiến lược với gia đình người vợ thứ nhất và một số đối tác khác, Hà Siêu Quỳnh đã nắm giữ phần lớn quyền kiểm soát và trở thành người có tiếng nói quyết định đối với tương lai của đế chế sòng bạc lâu đời nhất Macau.

Sau khi cha qua đời vào tháng 5 năm 2020, Hà Siêu Quỳnh là người đại diện cho toàn thể gia tộc họ Hà đứng trước truyền thông để phát biểu về sự ra đi của ông. Hành động này được giới kinh doanh xem là tuyên bố chính thức về vị thế người thừa kế số một và người tiếp quản, điều hành tối cao của gia tộc.

Hà Siêu Quỳnh là người Hà Hồng Sân chọn làm người thừa kế

Với khối tài sản cá nhân ước tính lên đến 4,4 - 6 tỷ USD (tùy theo từng thời điểm và xếp hạng của Forbes), Hà Siêu Quỳnh đã nhiều lần được vinh danh là người phụ nữ giàu nhất Hong Kong. Tuy nhiên, tài sản vật chất chỉ là một phần nhỏ trong đế chế mà bà kiểm soát. Bà nắm trong tay hai giấy phép sòng bạc quan trọng nhất Macau thông qua MGM China và SJM Holdings, củng cố vị thế của Macau là kinh đô cờ bạc của thế giới.

Cuộc đời của Hà Siêu Quỳnh là một minh chứng cho sự kiên trì và khả năng vượt qua số phận. Bà đã từ bỏ ước mơ nghệ thuật để gánh vác trách nhiệm gia tộc, chuyển hóa nỗi đau và sự thất vọng cá nhân thành động lực kinh doanh phi thường. Bà không chỉ bảo vệ được tài sản khổng lồ của cha mình trước cuộc nội chiến hào môn, mà còn xây dựng được đế chế riêng, khẳng định rằng giá trị của bà không chỉ nằm ở cái mác "Con gái Vua sòng bạc", mà còn ở tầm nhìn và khả năng lãnh đạo vượt trội.

