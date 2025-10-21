Thái Lan truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ mạnh tay nhất từ trước đến nay

Cảnh sát Thái Lan đột kích một tổng đài lừa đảo trị giá hàng triệu USD gần Bangkok nhắm vào người Australia, tháng 6/2025 (Ảnh: ABC)

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul ngày 20/10 tuyên bố sẽ cắt kết nối Internet, phong tỏa hạ tầng hỗ trợ tội phạm và thậm chí tước quốc tịch những đối tượng có hành vi gian lận hoặc tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo.

Tuyên bố được đưa ra sau phiên họp đầu tiên năm 2025 của Ủy ban Phòng chống và Trấn áp tội phạm mạng, do ông Anutin chủ trì tại Bangkok hôm 20/10. Cuộc họp được bảo mật tuyệt đối, mọi điện thoại di động của đại biểu đều bị niêm phong trước khi vào phòng họp.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Anutin khẳng định chính phủ Thái Lan xem các vụ lừa đảo mạng là "mối đe dọa toàn cầu và là ưu tiên quốc gia". Ông cho biết sẽ trình gói biện pháp tổng lực lên nội các ngày 21/10, yêu cầu mọi bộ ngành phối hợp đồng bộ trong truy quét.

"Tội phạm mạng không chỉ gây thiệt hại hàng tỷ Baht, mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân với nhà nước. Chúng ta phải hành động khẩn trương và không khoan nhượng", ông Anutin nói.

Ủy ban Viễn thông Quốc gia Thái Lan (NBTC) xác nhận đã chặn tín hiệu Internet từ các ổ nhóm lừa đảo, dù vẫn lo ngại khả năng các đối tượng sử dụng mạng di động chuyển vùng để tiếp tục hoạt động. Thái Lan cũng đang thúc đẩy hợp tác với Campuchia, nơi được cho là căn cứ chính của nhiều băng nhóm, coi đây là điều kiện tiên quyết trong các cuộc đàm phán song phương về an ninh.

Khi được hỏi về biện pháp cứng rắn sẽ thực hiện, Thủ tướng Anutin xác nhận chính quyền Thái Lan có thể ngay lập tức ngừng mọi dịch vụ hoặc chuỗi cung ứng có liên quan đến hoạt động phi pháp - từ Internet đến điện mà không cần chờ họp Hội đồng An ninh Quốc gia.

Đáng chú ý, ông Anutin cho biết một số nghi phạm nắm giữ song tịch, do đó ông đã chỉ đạo thu hồi quốc tịch Thái Lan với những người được phát hiện lợi dụng tư cách công dân để phạm tội hoặc hỗ trợ tội phạm mạng.

"Tôi không quan tâm họ là ai hay giữ chức vụ gì. Nếu có bằng chứng rõ ràng, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm khắc", Thủ tướng Thái Lan khẳng định.

Trong cuộc họp ngày 20/10, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến An ninh nội địa (ISOC) đóng vai trò tích cực trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để chống lại các vụ lừa đảo qua tổng đài và trực tuyến (Ảnh: The Nation)

Trước tin đồn về việc 7 chính trị gia bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo, Thủ tướng Anutin yêu cầu phe đối lập "công khai danh tính" nếu có bằng chứng cụ thể. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ hành động ngay lập tức nếu có dữ liệu xác thực từ cơ quan điều tra hoặc Cục Chống rửa tiền (AMLO).

Cùng ngày, Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Thái Lan (OIC) cảnh báo sự gia tăng của các ứng dụng bảo hiểm lừa đảo, giả danh công ty hợp pháp để thu tiền người dân. Phó Tổng Thư ký OIC Adisorn Pipatworapong cho biết cơ quan này đang phối hợp với Apple, Google, cùng Cục Phát triển Giao dịch Điện tử (ETDA) và Ngân hàng Thái Lan (BOT) nhằm xóa bỏ và truy quét các ứng dụng vi phạm trên App Store và Google Play.

Chiến dịch trấn áp lần này được xem là bước ngoặt quyết liệt trong chính sách an ninh mạng của Thái Lan dưới thời ông Anutin Charnvirakul - một nhà lãnh đạo nổi tiếng cứng rắn. Với các biện pháp từ cắt mạng, cúp điện đến tước quốc tịch, chính phủ Thái Lan đang gửi thông điệp rõ ràng: "Không ai đứng trên pháp luật, kể cả trên không gian mạng".